Jennifer Lopez hat endlich ihr Ben-Tattoo covern lassen

Jennifer Lopez (56) scheint endgültig ein Kapitel ihres Lebens geschlossen zu haben, wie Fans kürzlich bemerkten. In einem neuen TikTok-Clip, der im Rahmen der Promotion für ihre Las-Vegas-Residency entstand, warf ein Detail neue Fragen auf. Die Sängerin, die einst den Namen ihres Ex-Mannes Ben Affleck (53) in ein Tattoo auf ihrer rechten Rippe verewigen ließ, soll den Schriftzug nun durch das Bild eines Kolibris überdeckt haben. Laut einem anonymen Tippgeber bei DeuxMoi blieb das ursprüngliche Unendlichkeitszeichen mit Pfeil erhalten. Das Tattoo wurde erstmals am Valentinstag 2023 präsentiert und stand damals für ewige Liebe und Verbundenheit zwischen Jennifer und Ben.

Bereits zuvor hatten sich Gerüchte um das Verschwinden des Tattoos verbreitet. Bei der Premiere ihres Films "Unstoppable" im Herbst 2024 wirkte es, als sei die Tinte entweder entfernt oder mit Make-up versteckt worden. Nun bekräftigen neueste Sichtungen die Vermutung, dass Jennifer sich für eine dauerhafte Veränderung entschied. Laut Tattoo-Experten steht das Motiv des Kolibris oft für Resilienz und Erneuerung – eine passende Symbolik für jemanden, der einen Lebensabschnitt hinter sich lässt. Unterdessen sorgte eine überraschende Begegnung im Oktober 2025 für Aufsehen: Bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "Kiss of the Spider Woman" posierten Jennifer und Ben unbefangen zusammen. People zitierte einen Insider mit den Worten: "Sie sind in einer wirklich guten Verfassung. Sie unterstützen sich weiterhin."

Ihr Eheleben endete offiziell Anfang 2025, nachdem Jennifer die Scheidung im August 2024 eingereicht hatte – exakt am zweiten Hochzeitstag. Die turbulente Liebesgeschichte, die einst 17 Jahre zwischen Verlobung und Wiederfinden pausierte, erlebte 2021 ein Comeback. Von zahlreichen öffentlichen Auftritten geprägt, sorgte ihre Beziehung immer wieder für Schlagzeilen. Jennifer, die bereits zwei Kinder hat, wirkte zu Zeiten der Ehe glücklicher denn je, doch Gerüchte um Spannungen überschatteten das letzte Jahr. Trotz aller Höhen und Tiefen scheint die Sängerin ihren Weg in die Zukunft gefunden zu haben.

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025