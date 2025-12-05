Ausgeplaudert: Jason Oppenheim wollte Date mit Jana Kramer

Jana Kramer (42) hat in der neuen Folge ihres iHeartRadio-Podcasts "Whine Down" eine charmante Anekdote ausgepackt: Reality-Star Jason Oppenheim (48) fragte sie während einer Aufzeichnung nach einem Date – live on air, wie US Magazine berichtet. Von dem gemeinsamen Rendezvouz berichtete die Sängerin und Schauspielerin, als Co-Host Kristen Brust sie nach flirtenden Podcastgästen fragte. Jana erinnerte sich schmunzelnd an den Selling Sunset-Makler und nannte ihn "einen Schatz". Sie betonte zugleich, dass Jason sehr respektvoll gewesen sei. Ein romantischer Funke sprang nicht über, aber ganz ohne Begegnung blieb es nicht.

Die beiden trafen sich später zu einem Mittagessen. "Er flirtet mit allen. Ich liebe dich, Jason, aber er flirtet", sagte Jana im Podcast, fügte jedoch hinzu, dass er sich ihr gegenüber stets tadellos verhalten habe. Klar stellte die Musikerin außerdem, dass ihre "verführerischen Tage" vorbei seien und die Situation im Studio keinerlei romantische Absichten gehabt habe. Privatleben sortiert: Jana ist mit Fußballtrainer Allan Russell (44) verheiratet und teilt mit ihm den Familienalltag, während Jason mit der Immobilienmaklerin Jessica Vargas liiert ist. Damit blieb das On-Air-Intermezzo eine nette Erinnerung, nicht mehr.

Abseits der kleinen Podcast-Enthüllung liegt Janas Fokus deutlich auf Familie und Frieden im Alltag. Mit Ex-Mann Mike Caussin (38) pflegt die Schauspielerin ein kooperatives Miteinander für die gemeinsamen Kinder Jolie und Jace, das zuletzt spürbar entspannt wirkte. Mit Ehemann Allan kam Söhnchen Roman dazu, und die Sängerin teilt zu Feiertagen gern Einblicke in ihr Familienglück. Dankbarkeit ist dabei ein wiederkehrendes Thema – ob in Form herzerwärmender Fotos oder kurzer Botschaften, die zeigen, wie sehr ihr das Teamgefühl rund um die Kinder am Herzen liegt. Jason wiederum pflegt seinen Freundeskreis gern bei einem Lunch, bleibt im Ton aber stets höflich – Eigenschaften, die Jana an dem Makler besonders hervorhob.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jana Kramer und Jason Oppenheim

Anzeige Anzeige

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kramergirl Jana Krama mit ihren drei Kindern im Mai 2024