Ludwig enthüllt Details zu Giulia Siegels Zoff mit Cosimo

Der Streit zwischen Giulia Siegel (51) und Cosimo Citiolo (44) scheint zu eskalieren. Jetzt springt Ludwig Heer (44), der Lebensgefährte der DJane, für sie in die Bresche. Bei Instagram meldet er sich zu Wort und geht auf ein Video von Cosimo ein, in dem er gegen sie austeilt. Unter anderem bezeichnet er sie als nicht so erfolgreich, wie sie behauptet. Das Argument meint Ludwig zu entkräften: "Also, sie hat vier Kinder großgezogen, spricht sechs Sprachen fließend, legt auf der ganzen Welt als DJ auf, hat mit mir zusammen ein Start-up-Unternehmen. Sie hat in sehr, sehr vielen TV-Sendungen und auch Filmen mitgespielt, hat moderiert, war früher auf dem Laufsteg unterwegs mit Topmodels wie Naomi Campbell, war siebenmal auf dem Playboy-Cover. Aber na ja, gut. Ich meine, es kann jetzt nicht jeder so erfolgreich sein, wie Cosimo, ist klar."

Cosimos Behauptung, Giulia würde ihre Familie belügen, kontert Ludwig mit Ironie. Er meint, der Realitystar könne ja gerne mal in seinem Familienbetrieb vorbeischauen und sich überzeugen, wie "traurig" die Familie sei. Schließlich meint Cosimo, ein Freund von ihm habe ein Video, in dem sie mit anderen "Leuten rummache". Das dürfe aber nicht veröffentlicht werden, sonst bekäme Giulia 10.000 Euro Entschädigung. Der DSDS-Kultkandidat zögere aber nicht, das Video dennoch zu veröffentlichen, sollte es notwendig sein. Ludwig scheint derweil überzeugt zu sein, dass die Aufnahmen gar nicht existieren: "Ich verspreche dir, wenn du das veröffentlichst, ist das gar kein Problem. Ich kümmere mich darum, dass es da auf gar keinen Fall eine Klage gibt, weil ich möchte es unbedingt sehen. [...] Deshalb würde ich anbieten: Falls es dieses Video tatsächlich gibt, in dem Giulia irgendetwas mit einem Mann macht, was jetzt nicht mit mir abgesprochen war, was nicht für mich in Ordnung ist, dann spenden Giulia und ich zusammen einen Euro pro Like."

Angefangen hatte die Auseinandersetzung zwischen Cosimo und Giulia in der Show Der Promihof. Die beiden bekamen sich wegen eines Spiels in die Haare und der 44-Jährige fing an, gegen seine Kontrahentin zu schießen und sie als "Schlange" zu beleidigen. Im Netz machte Cosimo da weiter, wo er in der Sendung aufhörte. Schon hier verbreitete er das Gerücht, die Tochter von Ralph Siegel (80) sei fremdgegangen. Giulia ließ das nicht auf sich sitzen und verkündete bei Instagram, rechtlich gegen Cosimo vorzugehen. "Ich werde jetzt rechtliche Schritte einleiten und auch bei der Polizei Anzeige erstatten – wegen übler Nachrede, Verleumdung und Drohung", erklärte sie. Seine Vorwürfe entsprechen nicht der Wahrheit und er rücke ihre Beziehung bewusst in ein schlechtes Licht.

Andreas Rentz/Getty Images, RTLZWEI Collage: Giulia Siegel und Ludwig Heer mit Cosimo Citiolo

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, November 2019

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025