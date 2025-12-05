"Sex and the City"-Star Kim Cattrall hat heimlich geheiratet

Kim Cattrall (69) und Russell Thomas haben heimlich Ja gesagt – und das ganz stilvoll in London. Am 4. Dezember gaben sich die Schauspielerin und der Audioingenieur im Chelsea Old Town Hall das Eheversprechen, im Beisein von nur zwölf Gästen. Die Zeremonie war bewusst klein, elegant und sehr persönlich gehalten, wie People berichtet. Kim trug dafür einen raffinierten Dior-Anzug, den ihre langjährige Kreativpartnerin Patricia Field für sie stylte, kombiniert mit Handschuhen von Cornelia James und einem eigens angefertigten Hut von Philip Treacy. Russell erschien in einem maßgeschneiderten Anzug von Richard James. Auf den Fotos des Tages strahlt Kim überglücklich und verliebt.

Kennengelernt hatten Kim und Russell sich 2016 bei der BBC, nachdem sie in der Radiosendung "Woman’s Hour" zu Gast war. Danach folgte der moderne Schritt, der ihre Geschichte ins Rollen brachte. "Er hat mir eine Direktnachricht geschickt", erzählte Kim dem Magazin Glamour und ergänzte: "Es war sehr, sehr modern und es war einfach." Aus dem digitalen Flirt wurde rasch eine feste Beziehung, die die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielten. Ihr Auftritt in London setzte nun einen feinen Schlusspunkt unter die Zurückhaltung – ohne dabei den dezenten Stil zu verlieren, der den Tag prägte: hochwertige Schneiderkunst, klare Linien, keine großen Gesten.

Privat pflegen Kim und Russell seit Jahren ein unaufgeregtes Miteinander. Russell arbeitet als Audioingenieur, die Schauspielerin schwärmte schon 2020 bei People über das Gefühl an seiner Seite: "Ich fühle mich in seiner Nähe sehr wohl", sagte sie, "Er ist ein Feuerwerk und hat einen scharfen Sinn für Humor. Und er ist angenehm anzusehen!" In einem Profil bei The Times blickte Kim im Juni 2025 auf die gemeinsame Zeit: Sie hätten "so viel Spaß" miteinander gehabt, sagte sie, und nannte Russell "ein bisschen einen Rebell", was sie liebe. Bei seltenen öffentlichen Auftritten traten sie stets gelassen und vertraut auf, bevorzugten aber den privaten Rahmen – so wie nun auch bei ihrer Hochzeit, die den Fokus auf das Wesentliche legte: ihre Verbindung und die Menschen, die ihnen am nächsten stehen.

Getty Images Kim Cattrall, TV-Star

Getty Images Russell Thomas und Kim Cattrall bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall

Getty Images Russell Thomas und Kim Cattrall beim Harper's Bazaar Women Of The Year Award 2023