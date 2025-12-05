Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Julian Claßen
Schwindel: Julian Claßens Freundin Palina musste in Klinik

Schwindel: Julian Claßens Freundin Palina musste in Klinik

- Hannah Kändler
Lesezeit: 2 min

Palina, die Freundin des Social-Media-Stars Julian Claßen (32), schockierte ihre Fans mit einer besorgniserregenden Nachricht aus Spanien: "Ich bin im Krankenhaus", offenbarte sie in ihrer Instagram-Story. Der Grund für den plötzlichen Klinikbesuch waren dramatische Gesundheitsprobleme, die sie am Morgen überrascht hatten. Beim Aufwachen konnte sie plötzlich ihr Gleichgewicht nicht mehr halten, wie sie schilderte. Julian, selbst Influencer, unterstützte sie die ganze Zeit liebevoll und brachte sie schließlich ins Krankenhaus, nachdem sich ihre Symptome verschlimmerten und panische Angst einsetzte.

Im Krankenhaus nahmen die Ärzte eine Blutprobe, verabreichten ihr Schmerzmittel sowie eine Infusion, was zumindest eine leichte Besserung brachte. Die ersten Ergebnisse waren beruhigend: Ihr Blutbild war unauffällig. Dennoch kehrte Palina nach der Behandlung mit anhaltenden Schwindelanfällen nach Hause zurück. Mittlerweile ruht sie sich dort aus und versprach ihren Fans, sich bald erneut zu melden. Trotz ihrer Erschöpfung bedankte sie sich sichtlich gerührt: "Ich bin so unfassbar dankbar, so einen tollen Mann an meiner Seite zu haben."

Privat steht Palina ein besonders fürsorglicher Partner an ihrer Seite. Julian, der früher mit Bibi Heinicke (32) – bekannt als "Bibis Beauty Palace" – verheiratet war, scheint inzwischen mit der Influencerin Palina sein Glück gefunden zu haben. Die beiden teilen immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben und erfreuen ihre Follower mit Paar-Momenten. Keine Frage, in dieser schwierigen Situation konnte Palina auf Julians Unterstützung zählen – und auf die des spanischen Krankenhauspersonals, das ihr mit medizinischer Hilfe zur Seite stand. Nun hoffen ihre Fans vor allem, dass sie sich schnell weiter erholt.

Influencerin Palina, Februar 2025
Instagram / palinamin
Influencerin Palina, Februar 2025
Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi
Instagram / julienco_
Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi
Julian Claßen posiert mit seiner neuen Freundin
Instagram / julienco_
Julian Claßen posiert mit seiner neuen Freundin
Wie findet ihr Palinas offene Krankenhaus-Updates aus Spanien?
In diesem Artikel