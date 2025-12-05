Schwindel: Julian Claßens Freundin Palina musste in Klinik

Palina, die Freundin des Social-Media-Stars Julian Claßen (32), schockierte ihre Fans mit einer besorgniserregenden Nachricht aus Spanien: "Ich bin im Krankenhaus", offenbarte sie in ihrer Instagram-Story. Der Grund für den plötzlichen Klinikbesuch waren dramatische Gesundheitsprobleme, die sie am Morgen überrascht hatten. Beim Aufwachen konnte sie plötzlich ihr Gleichgewicht nicht mehr halten, wie sie schilderte. Julian, selbst Influencer, unterstützte sie die ganze Zeit liebevoll und brachte sie schließlich ins Krankenhaus, nachdem sich ihre Symptome verschlimmerten und panische Angst einsetzte.

Im Krankenhaus nahmen die Ärzte eine Blutprobe, verabreichten ihr Schmerzmittel sowie eine Infusion, was zumindest eine leichte Besserung brachte. Die ersten Ergebnisse waren beruhigend: Ihr Blutbild war unauffällig. Dennoch kehrte Palina nach der Behandlung mit anhaltenden Schwindelanfällen nach Hause zurück. Mittlerweile ruht sie sich dort aus und versprach ihren Fans, sich bald erneut zu melden. Trotz ihrer Erschöpfung bedankte sie sich sichtlich gerührt: "Ich bin so unfassbar dankbar, so einen tollen Mann an meiner Seite zu haben."

Privat steht Palina ein besonders fürsorglicher Partner an ihrer Seite. Julian, der früher mit Bibi Heinicke (32) – bekannt als "Bibis Beauty Palace" – verheiratet war, scheint inzwischen mit der Influencerin Palina sein Glück gefunden zu haben. Die beiden teilen immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben und erfreuen ihre Follower mit Paar-Momenten. Keine Frage, in dieser schwierigen Situation konnte Palina auf Julians Unterstützung zählen – und auf die des spanischen Krankenhauspersonals, das ihr mit medizinischer Hilfe zur Seite stand. Nun hoffen ihre Fans vor allem, dass sie sich schnell weiter erholt.

Instagram / palinamin Influencerin Palina, Februar 2025

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Instagram / julienco_ Julian Claßen posiert mit seiner neuen Freundin