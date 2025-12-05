Hollywood-Legende Cary-Hiroyuki Tagawa ist mit 75 gestorben

Die Filmwelt trauert: Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot. Der Schauspieler, bekannt als finsterer Zauberer Shang Tsung aus den "Mortal Kombat"-Filmen, starb am Donnerstagmorgen, dem 4. Dezember, in seiner Wahlheimat Santa Barbara. Er wurde 75 Jahre alt. Seine Familie bestätigte den Tod gegenüber Deadline – er starb aufgrund von Komplikationen nach einem Schlaganfall. Nach Angaben der Angehörigen war er im Kreis seiner Kinder, als er starb.

Sein Durchbruch gelang Cary-Hiroyuki 1987 mit "Der letzte Kaiser", bevor er in den 90ern mit "Mortal Kombat" weltweite Bekanntheit erlangte. Das erste Kinoabenteuer zum Spiel überraschte an den Kassen und machte ihn als Shang Tsung zur Kultfigur. Seine Rolle im James-Bond-Film "Lizenz zum Töten" gehört ebenfalls zu seinen größten. Er tauchte zudem in Produktionen wie "Planet der Affen", "Die Geisha" und "47 Ronin" auf, übernahm in "Tekken" den knallharten Heihachi und arbeitete mit Regiegrößen wie Tim Burton (67), Michael Bay (60), Rob Marshall und John Carpenter. Auch im Fernsehen war er gerne gesehen – zum Beispiel als Handelsminister Nobusuke Tagomi in der Hitserie "The Man in the High Castle".

Cary-Hiroyuki wurde zwar in Tokio geboren, verbrachte jedoch einen Großteil seiner Kindheit in den USA. Nach kurzen Episoden in North Carolina, Louisiana und Texas führte ihn sein Weg schließlich in den Süden Kaliforniens, wo er die Highschool abschloss und das Schauspielen für sich entdeckte. 1984 gab er seiner Frau Sally Phillips das Jawort. Die beiden ließen sich 2014 jedoch scheiden. Seine Kinder Calen, Brynne und Cana sowie die Enkel River und Thea Clayton überleben ihn nun.

Getty Images Cary-Hiroyuki Tagawa, Schauspieler

Getty Images Cary Hiroyuki Tagawa, Februar 2017

Getty Images Cary-Hiroyuki Tagawa bei der Premiere von "The Man in the High Castle"

