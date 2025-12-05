Insider: An diesem Tag sollen Taylor und Travis heiraten

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) scheinen ihren großen Tag gefunden zu haben: Laut mehreren Quellen von Page Six soll die Hochzeit am Samstag, dem 13. Juni 2025, stattfinden – ein Datum, das Fans schon jetzt elektrisiert. Die Sängerin und der Football-Star, die sich im August verlobt haben, planen demnach eine Sommertrauung in den USA, während ihre Teams im Hintergrund die Details sortieren. Offiziell ist noch nichts bestätigt, denn auf Anfragen reagierten ihre Vertreter nicht. Brisant: Das Datum war zuerst von Deuxmoi ins Spiel gebracht worden, nun will Page Six die Hinweise verdichtet haben. Taylor ist für ihre versteckten Hinweise und Lieblingszahlen bekannt, die Zahl 13 zieht sich seit Jahren durch ihre Karriere und ihre Auftritte – vom Glücksbringer auf der Hand bis zu Bühnenmomenten.

Page Six will den Code hinter der ausgeschriebenen Variante des Datums 6/13/26 geknackt haben: "Wir sind keine Mathematiker, aber sechs plus eins plus drei plus zwei plus sechs ergibt 18, und eins plus acht ergibt neun", so das Magazin. Diese Zahl symbolisiere das Ende eines Zyklus und das Potenzial für den Beginn eines neuen. Hinter den Kulissen wird zudem wohl emsig getüftelt, denn neben dem Datum sind auch verschiedene Locations im Gespräch. Taylor und der Tight End der Kansas City Chiefs sollen mehrere Optionen prüfen: das Anwesen der Sängerin in Rhode Island samt edlem Venue in der Nähe, eine große Farm in Tennessee oder sogar eine private Insel in der Karibik. Zuvor hieß es aus dem Umfeld, die beiden wollten eigentlich nur im kleinen Kreis feiern, doch beim Durchgehen der Gästeliste habe sich abgezeichnet, dass mehr Platz nötig sein könnte. Ein Insider hatte zudem betont, das Paar wolle "nächsten Sommer heiraten", weil Taylor "es eilig hat, Kinder zu bekommen".

Die Liebesgeschichte von Taylor und Travis begann wie aus einem romantischen Film. Alles startete im Juli 2023, als Travis bei einem Taylor-Konzert in Kansas City ein Freundschaftsarmband mit seiner Handynummer überreichen wollte – ein Plan, der zunächst scheiterte. Travis quatschte seinen Fehlschlag im Podcast "New Heights" mit Bruder Jason aus. Taylor gefiel offenbar, was sie da hörte. "Wir hatten viel Zeit, uns kennenzulernen, bevor es jemand wusste – dafür bin ich dankbar", so Taylor 2023 im Time Magazine. Von ihrem ersten öffentlichen Auftritt im September 2023 bis zur romantischen Verlobung haben die beiden Megastars bewiesen, dass wahre Liebe auch im Rampenlicht funktioniert. Mit ihrer geplanten Hochzeit 2026 schreiben sie das nächste Kapitel ihrer modernen Märchen-Lovestory.

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024