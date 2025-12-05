Aleks Petrovic sah mit Vanessa keine gute Basis für eine Ehe

Reality-TV-Star Aleksandar Petrovic (34), besser bekannt als Aleks, hat auf Instagram intime Einblicke in seine turbulente Beziehung zu Vanessa Nwattu (25) gewährt. Nachdem er bei Temptation Island V.I.P. für sein Verhalten gegenüber Frauen in die Kritik geraten war, nutzte er die Gelegenheit, sich den Fragen seiner Follower zu stellen. Ein besonders neugieriger Fan wollte wissen, ob er und Vanessa, die während der Dreharbeiten noch verlobt waren, überhaupt eine solide Basis für eine Ehe hatten. Aleks gab erstaunlich offen zu: "Unsere Basis für eine Ehe war die letzten zehn Monate absolut nicht gut." Er sprach von fehlender Intimität, gegenseitigen Sticheleien und emotionaler Distanz – laut ihm, insbesondere von Vanessas Seite.

Aleks ging noch weiter ins Detail und zog Parallelen zwischen ihrer schwierigen Beziehung und den innerhalb der Show entstandenen Szenen. So erklärte er, dass bereits die ersten Lagerfeuerbilder in der Sendung bei ihm erhebliche Zweifel aufkommen ließen und ihn letztendlich in eine emotionale Abwärtsspirale trieben. Er gab zu, dass weder er noch Vanessa sich dort als "glückliches, starkes Paar" gesehen hätten. Aleks betonte, dass die Missstände in ihrer Beziehung quasi unweigerlich zu den Problemen hatten führen müssen, die sie in der Show letztlich einem Millionenpublikum präsentierten. "Das wäre sonst nicht passiert", betonte er in Bezug auf sein fragwürdiges Verhalten und die entstandenen Konflikte.

Auch abseits vom Temptation-Lagerfeuer zeigt sich inzwischen immer häufiger, wie unterschiedlich die beiden mit der Öffentlichkeit umgehen. Vanessa, die Aleks 2022 in der Show als Verführerin um den Finger gewickelt hatte, zeigt sich auf Social Media eher zurückhaltend, was private Themen angeht, während Aleks die direkte Ansprache seiner Follower sucht und Fragen offen beantwortet. In der Vergangenheit hat der Influencer bereits mehrfach Einblicke in sein Gefühlsleben gegeben und Fehler eingeräumt. So gestand er erst kürzlich, die erneute Teilnahme bei "Temptation Island V.I.P." extrem zu bereuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Januar 2025