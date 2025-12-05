Ist Joe Burrow Single? Gerüchte um Liebe zu Olivia Ponton

Joe Burrow (28), der Star-Quarterback der Cincinnati Bengals, sorgt nicht nur auf dem Spielfeld für Schlagzeilen, sondern auch privat. Der 28-Jährige wurde zuletzt mit Olivia Ponton (23), einem Model und Social-Media-Star, in Verbindung gebracht. Anlass für die Gerüchte war ein Vorfall im Dezember 2024, als Olivia einen Einbruch in Joes Haus in Ohio meldete. Während der Sportler für ein Spiel auswärts unterwegs war, entdeckte sie bei ihrer Ankunft ein eingeschlagenes Fenster und ein verwüstetes Zimmer. Seitdem vermuten Fans, dass die beiden mehr verbindet als nur Freundschaft.

Ein Insider enthüllte dem Magazin People, dass Joe und Olivia seit dem frühen Herbst eine lockere Beziehung führen würden. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Romanze allerdings nie. Trotzdem gibt es Hinweise auf eine besondere Verbindung zwischen ihnen: Im Mai 2025 wurden sie erneut zusammen gesehen. Auch wenn Details spärlich sind, scheint ihre Bekanntschaft weit über eine rein platonische Beziehung hinauszugehen. Die Nachricht über das mutmaßliche Techtelmechtel überrascht vor allem deshalb, weil Joe im letzten Jahr Gerüchten zufolge noch verlobt gewesen sein soll.

Olivia, die insbesondere durch ihre Model-Auftritte für das Magazin Sports Illustrated bekannt ist, begeistert nicht nur durch ihre Karriere, sondern auch durch ihren unkomplizierten Lebensstil. Ihr stilsicherer Auftritt bei öffentlichen Veranstaltungen bleibt nicht unbemerkt, was sie zu einem beliebten Gast auf roten Teppichen macht. Auch Joe, der bislang eher für seine Zurückhaltung im Privatleben bekannt war, zeigt sich zunehmend an ihrer Seite. Bereits im Frühjahr wurden die beiden bei einem Formel-1-Event in Miami gesichtet, wo sie – wenn auch diskret – gemeinsam auftraten. Es scheint, als würden sie trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit versuchen, ihre Beziehung so privat wie möglich zu halten.

Joe Burrow und Olivia Ponton

Joe Burrow, Bengals-Quarterback

Olivia Ponton, Model und Influencerin, 2025

