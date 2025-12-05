So hat sich Hilary Duff vom Starlet zur TV-Ikone gewandelt

Hilary Duff (38), einst gefeierter Teeniestar, hat im Laufe der Jahre eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Bekannt wurde sie 2001 als Hauptdarstellerin der beliebten Disney-Serie Lizzie McGuire, doch der Weg dorthin war alles andere als einfach, wie ein Interview mit Variety nochmals aufgreift. Im Alter von 11 Jahren wurde Hilary von einem anderen TV-Projekt entlassen, was sie fast dazu brachte, Hollywood den Rücken zu kehren. Doch die Schauspielerin ließ sich nicht entmutigen: Ein zufälliger Anruf ihres Managers brachte sie zu einem Casting für die Disney-Serie, wo sie nach einem ersten Fehlschlag schließlich überzeugte. "Ich kam herein und war völlig unvorbereitet. Es war wie ein Monolog." Parallel zu ihrer Schauspielkarriere startete Hilary früh ihre Laufbahn als Popstar und veröffentlichte 2003 ihr erstes Album "Metamorphosis". Mit Hits wie "Why Not" wurde sie zur Ikone der frühen 2000er.

Und auch das geschah eher zufällig, wie sie sagt: "Ich glaube, es war eine Mischung aus dem Gefühl, nicht genau zu wissen, was ich tat, und der gleichzeitigen Begeisterung, ein Popstar zu sein." Ihr Stil fiel nicht nur durch ihre Musik auf, auch auf dem roten Teppich setzte Hilary Zeichen. Von ihrem Auftritt in einem bunten Kimono auf den Kids' Choice Awards 2002 bis hin zu glamourösen Momenten wie ihrem Look bei der Vanity Fair Oscar Party 2023 begeisterte sie Fans und Modekritiker gleichermaßen. Die Sängerin und Schauspielerin brachte immer wieder frischen Wind in ihre Outfits – sei es ein metallisches Kleid mit Fransen oder eine elegante Korsettrobe.

Abseits von Kameras und Bühne lebt Hilary ein erfülltes Privatleben und ist stolze Mutter von vier Kindern. Sie betonte in Interviews oft, wie wichtig ihr Familie und ein gesunder Ausgleich zu den Turbulenzen des Showbusiness sind. Der Kinderstar von einst, der fast entschied, Hollywood zu verlassen, hat inzwischen eine bemerkenswerte Karriere aufgebaut, die Musik, Film und Fernsehen vereint. Aktuell steht die Veröffentlichung ihres neuen Albums "luck...or something" im Februar 2026 an, bei dem sie auch auf alte Hits zurückblicken möchte. Für Hilary bedeutet diese Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln ein besonderes Kapitel: "Es fühlt sich an wie eine Victory Lap, eine wunderbare Rückbesinnung auf den Anfang."

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihrer Tochter

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern