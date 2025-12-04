Tragisch: Kumpel Tim soll Jan Zimmermann (†) gefunden haben

Der plötzliche Tod von Jan Zimmermann, dem beliebten YouTube-Star des Kanals "Gewitter im Kopf", bewegt weiterhin die Fans. Der junge Social-Media-Star, der mit seinem Humor Millionen Menschen begeisterte, wurde am Abend des 18. November tot in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. Nun gibt es tragische neue Details: Laut Bild fand ihn sein bester Freund Tim Lehmann leblos vor und alarmierte die Rettungskräfte. Die Polizei Bonn bestätigte den Vorfall – Tim äußerte sich auf Nachfrage des Magazins nicht öffentlich zum Tod seines Kumpels.

Jan hatte in den vergangenen Jahren durch seine Offenheit über das Leben mit dem Tourette-Syndrom große Bekanntheit erlangt. Gemeinsam mit Tim führte er den erfolgreichen YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf", auf dem sie Alltagssituationen humorvoll inszenierten und auch das ernste Thema seiner Erkrankung thematisierten. Über sechs Jahre waren die beiden ein eingespieltes Team, das nicht nur auf der Plattform harmonierte. Laut dem Blatt bewohnte Jan zuletzt einen eigenen Bereich im Haus von Tims Familie – auch Tim lebte dort.

Mit ihrem Kanal gelang Jan und Tim nach einer TV-Reportage 2019 der Durchbruch. Rund 360 Millionen Aufrufe und zwei Millionen Abonnenten zeugen von der Beliebtheit ihrer Videos. Trotz seiner Erfolge im Umgang mit der Krankheit begleitete das Tourette-Syndrom Jan stets, auch nach dem Einsetzen eines Hirnschrittmachers, der seine Beschwerden linderte. Jans Offenheit machte ihn zu einem Vorbild für viele. Der Schmerz über seinen Verlust geht weit über seinen engsten Kreis hinaus.

Instagram / janzett98 Tim Lehmann und Jan Zimmermann

Instagram / gewitterimkopfyt Tim Lehmann und Jan Zimmermann, Mai 2022

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann und Tim Lehmann