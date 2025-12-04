Ex Eric Dane kämpft gegen ALS: Rebecca knutscht Milliardär

Ganz verliebt wurden Rebecca Gayheart (54) und Peter Morton am vergangenen Mittwoch beim Verlassen eines italienischen Restaurants in Beverly Hills gesehen. Die Schauspielerin und der 78-jährige Hard-Rock-Gründer zeigten dabei keinerlei Scheu vor Zuneigungsbekundungen in der Öffentlichkeit. Arm in Arm und mit mehreren Küssen verabschiedeten sie sich vor der Tür des Lokals, wie Fotos zeigen, die People vorliegen. Rebecca und Peter, die seit 2023 häufiger zusammen gesehen wurden, genießen ihre Zweisamkeit, während Rebeccas Noch-Ehemann Eric Dane (53) weiterhin seinen Kampf gegen ALS bewältigt.

Rebecca, die seit 2018 von Eric getrennt lebt, beschreibt ihre Beziehung zu ihm als rein freundschaftlich. Die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia wohnen laut Rebecca vollständig bei ihr. Eric, bekannt aus Grey's Anatomy, enthüllte seine Diagnose der nervenzerstörenden Krankheit ALS im April dieses Jahres, kurz nachdem die beiden die Scheidungsanträge zurückgezogen hatten. Dennoch betont Rebecca immer wieder, wie wichtig es für sie ist, in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein – eine Wertvorstellung, die sie auch ihren Töchtern vorlebt.

Rebecca und Eric waren 15 Jahre lang verheiratet, bevor ihre Beziehung endete. Die Ehe durchlief sowohl Höhen als auch Tiefen, wie etwa einen Skandal um ein privates Video und Erics Kampf gegen Abhängigkeiten. Dennoch nennt Rebecca diese Phase ihres Lebens einen Erfolg, da sie aus der Beziehung zwei wundervolle Kinder hervorgebracht haben. Die Unterstützung, die sie Eric weiterhin entgegenbringt, zeigt, dass sie ihren familiären Zusammenhalt an erste Stelle setzt, auch wenn sie privat nun wieder neue Wege eingeschlagen hat.

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart beim Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles im Juni 2015

Getty Images Peter Morton beim 2013 UCLA Neurosurgery Visionary Ball im Beverly Wilshire Four Seasons Hotel

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane mit ihren Töchtern bei einem Event im Juni 2017 in Los Angeles