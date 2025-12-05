Nach heftigem Unfall: DJ Alle Farben fehlt eine halbe Lunge

Der deutsche Star-DJ Alle Farben (40), mit bürgerlichem Namen Frans Zimmer, hat ein schweres Jahr hinter sich. Anfang des Jahres verunglückte der Musiker während eines Urlaubs in Thailand so schwer, dass er nach eigenen Angaben beinahe gestorben wäre. Bei dem Unfall verlor er einen Teil seiner Lunge und trägt seitdem die Folgen mit sich. "Mir fehlt eine halbe Lunge, ich werde nie wieder dieselbe Kondition haben. Aber ich bin sonst tipptopp in Form", erklärte er am Rande der 1Live-Krone in Bielefeld gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Trotz der Strapazen bezeichnet er den Tag des Unfalls als zweiten Geburtstag und zeigt sich dankbar, überlebt zu haben.

Im Laufe des Jahres hat sich der Berliner DJ beeindruckend ins Leben zurückgekämpft. Bereits im Sommer stand er wieder auf den großen Bühnen der Musikfestivals und feierte unter anderem beim Parookaville-Festival ein umjubeltes Comeback, wie RTL berichtet. Für Alle Farben war dies nicht nur ein bedeutender Moment der Rückkehr, sondern auch ein persönlicher Abschluss. Der Musiker besuchte sogar erneut den Unfallort sowie das Krankenhaus in Thailand, um die Ereignisse zu verarbeiten und hinter sich zu lassen. "Ich kann einen guten Abschluss finden", sagt er über diese emotionalen Besuche.

Alle Farben, international bekannt durch Hits wie "She Moves" und "Fading", legt in seinem Leben besonderen Wert auf Positivität und Optimismus. Seit seinem Durchbruch in der elektronischen Musikszene beeindruckt er nicht nur mit seinem Talent, sondern auch durch seinen bodenständigen Charakter. Privat hält sich der Künstler oft zurück, doch bei seinen Auftritten zeigt er sich voller Energie und Leidenschaft. Dies trotz seiner neuen körperlichen Einschränkungen. "Ich nehme nur das Positive mit", betont er immer wieder – eine Einstellung, die nach diesem schweren Jahr sicherlich noch bewundernswerter wirkt.

Getty Images Frans Zimmer (Alle Farben), 2024

Getty Images Alle Farben bei der 1 Live Krone 2022

Getty Images Frans Zimmer aka Alle Farben beim Autokonzert in Bonn

