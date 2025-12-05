"Zeit geben": Jennifer Iglesias lernt jemanden kennen

Jennifer Iglesias (27), die durch ihren Sieg bei der Dating-Show Love Island im Jahr 2022 bekannt wurde, hat romantische Neuigkeiten angedeutet. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie, dass es ihrem Liebesleben derzeit sehr gut geht: "Ich kann mich nicht beklagen." Obwohl sie keine Details enthüllte, ließ sie durchblicken, dass ihr aktuelles Glück nichts mit einer Verbindung aus Trash-TV oder Ähnlichem zu tun habe. Verschmitzt fügte die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin, die derzeit gegen ihren Ex klagt, hinzu: "Vielleicht werdet ihr es ja bald erfahren", hielt sich jedoch mit weiteren Informationen zurück und betonte: "Man sagt ja immer, 'keep it private'."

Damit bleibt unklar, ob hinter den Andeutungen tatsächlich bereits eine neue Liebe steckt oder ob sie der Öffentlichkeit einfach nur etwas auf die Folter spannen möchte. Jennifer scheint nach eigenen Aussagen jedoch darauf zu setzen, ihre Privatsphäre zu wahren und ihrer Beziehung, falls es eine gibt, erst einmal Zeit zu geben: "Also, wenn man will, dass irgendwas funktioniert, dann sollte man erstmal der Sache Zeit geben." Spannend bleibt, ob und wann sie ihre Fans an ihrem aktuellen Liebesglück teilhaben lassen wird – denn bisher ist die konfliktfreudige Jennifer bekannt dafür, dass sie den Kontakt zu ihrer Community offen und ehrlich gestaltet.

Diese positiven Neuigkeiten teilte die Reality-TV-Beauty nun nach ein paar turbulenten Monaten. Nachdem Laura Maria Lettgen (30) ihr Couple mit Hottie Nam aufgelöst hatte, musste Jenny die eingangs erwähnte Show, in der sie im zweiten Anlauf die Suche nach der wahren Liebe wagte, frühzeitig verlassen. Auch die Spuck-Attacke von Hati Suarez bei der diesjährigen Fame Fighting-Pressekonferenz setzte ihr zu. Dennoch ließ sie sich dadurch nicht entmutigen. Jennifer, die immer wieder mit ihrer ehrlichen und direkten Art polarisiert, scheint nun möglicherweise außerhalb der Reality-Blase das Liebesglück gefunden zu haben.

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Imago Jennifer Iglesias bei Fame Fighting 2025

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025