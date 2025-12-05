Liebeskrise: Rafi Rachek teilt aggressive Nachricht von Sam

Rafi Rachek (35) und Sam Dylan (34) haben eine Beziehungskrise. Der Das große Promi-Büßen-Teilnehmer äußerte sich in einem Interview auf der Weihnachtsfeier von Kate Merlan (38) dazu und bestätigte, dass es zwischen ihm und Sam aktuell weniger harmonisch läuft. "Es kriselt, da mache ich auch kein Geheimnis draus", erklärte er gegenüber Trashkurs und schilderte sichtlich genervt ein Beispiel aus ihrem Alltag: "Der Typ hat fast zwei Stunden im Bad gebraucht für seinen Anzug. [...] Der bringt mich zum Ausrasten." Besonders brisant: Rafi zeigte während des Gesprächs mit dem Reporter eine private Nachricht seines Partners, in der es hieß: "Wo bleibst du? Verfi**te Schei*e, ich raste gleich aus."

Doch während Rafi seiner Frustration Luft machte, ließ er es sich nicht nehmen, seine eigenen Qualitäten zu betonen. "So einen Mann wie mich findet er an gar keiner Ecke", erklärte er selbstbewusst und zählte auf, was ihn seiner Meinung nach ausmacht: Er ist humorvoll, bodenständig, talentiert und gebildet. Abschließend stellte der Realitystar erneut klar, dass er öffentlich keine heile Welt vorspielen möchte: "Ich mache nicht einen auf: 'Wir haben uns lieb und sind perfekt und bla. Das tun viele andere.'" Ob die Beziehung der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner die Krise übersteht, steht wohl in den Sternen.

Rafi und Sam machten schon einiges gemeinsam durch. Anfang des Jahres verlor Ersterer seinen Vater, Sam stand ihm während dieser schweren Zeit zur Seite. Das Ableben seines Elternteils wurde auch in der aktuellen Promi-Büßen-Staffel thematisiert. In der Runde der Schande verriet Rafi, dass er bis zuletzt ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte. Auch bei dessen Trauerfeier erfuhr er Hass von seiner Familie. Schon nach seinem Coming-out im Jahr 2019 in Bachelor in Paradise verstießen ihn seine Geschwister: "Meine Brüder sagten, ich sei eine Schande für die Familie: 'Es wäre besser, wenn du tot wärst.'"

IMAGO / Future Image Sam Dylan und Rafi Rachek, Dezember 2024

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

