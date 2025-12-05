Kurz nach Geburt: Sarah Franssen erwartet wieder Nachwuchs

Baby-Überraschung bei Sarah Franssen: Die Influencerin verkündet nur wenige Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter Cleo erneut zuckersüße Nachrichten. Sarah ist wieder schwanger. Auf Instagram weihten sie und ihr Partner Henri ihre Community mit einem klaren Statement ein. "1 + 1 = 4. Drei Monate ist die Geburt von Cleo her und zuerst dachte ich, dass wir noch etwas warten, aber es hat sich einfach richtig angefühlt und wir sind mehr als glücklich", schwärmt Sarah.

Im Beitrag betont die Content Creatorin außerdem ein besonderes Detail. "Somit haben Cleo und ihr Geschwisterchen exakt ein Jahr Abstand", erklärt Sarah auf Social Media. Herz-Emojis und Glückwünsche von zahlreichen Fans lassen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Bewunderer gratulieren ihr und Henri zum Familienzuwachs. Auch Promis wie Ana Kohler, Antonia Elena oder Judith Sendl freuen sich für die Zweifacheltern in spe. Papa Henri kommentiert zudem: "Ich liebe euch drei!"

Erst im August 2025 feierten Sarah und Henri die Geburt ihrer Erstgeborenen. Damals verriet die Influencerin gegenüber ihrer Community: "Sie hat sich Zeit gelassen und kam mit 58 cm und 4200 g auf die Welt." Die mitgebrachten Strampler waren viel zu klein für das Mädchen. Trotz Startschwierigkeiten präsentierten die frischgebackenen Eltern voller Stolz und Glück direkt erste gemeinsame Fotos aus dem Krankenhaus.

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia, Dezember 2025

