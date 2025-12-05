Wegen krebskranker Frau: Daniel Aminati unterbricht TV-Dreh

Daniel Aminati (52) stellt seinen neuen Moderationsjob in der Karibik auf Pause: Er legte die Dreharbeiten für das Sport-Reality-Format "Exatlon" in der Dominikanischen Republik vorerst auf Eis und flog zurück zu seiner Ehefrau Patrice Aminati und Tochter Charly. "Ich habe die Produktion unterbrochen und bin nach Hause geflogen, um bei meiner Familie zu sein. Es gibt nichts Wichtigeres", erklärte Daniel auf Instagram. Eigentlich war geplant, dass Patrice und Charly ihn am Set besuchen.

Patrice kämpft schon seit über zwei Jahren mit einer schweren Krebserkrankung, die als nicht heilbar gilt. Obwohl sich ihr Zustand zuletzt erfreulicherweise stabilisierte, machen Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen eine Reise aktuell unmöglich. Umso wichtiger waren für das Ehepaar die gemeinsamen Tage in Deutschland. Daniel und Patrice verbrachten viel Zeit mit ihrer Tochter, die mit Begeisterung auf ihrem Lieblingspony Gustav ritt. Diese kleinen Momente geben der Familie Kraft und bringen ein Stück Normalität in den herausfordernden Alltag. Daniel betonte: "Die gemeinsame Zeit hat uns gutgetan."

Daniel und Patrice heirateten im April 2022, wenige Monate später kam ihre gemeinsame Tochter Charly zur Welt. Im April 2023 meldete sich der Fernsehmoderator aber mit einer traurigen Nachricht: "Eine Routineuntersuchung meiner Frau Patrice ergab die Diagnose: bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat." Seit ihrer Diagnose nehmen er und die Influencerin ihre Community offen mit, sprechen über Therapien, Nebenwirkungen und bleiben inmitten dieser schweren Zeit zuversichtlich.

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati in Dubai

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

