"Mein Engel": Hat Yasin Mohamed etwa eine neue Freundin?

Yasin Mohamed (34) sorgt mit zwei Worten für große Augen: Der Reality-TV-Star schrieb unter ein Instagram-Foto einer Frau namens Arielle: "Mein Engel." Zwar ist sein Kommentar bereits sechs Wochen alt, ein Blick auf das Profil der hübschen Influencerin verrät aber: Die beiden scheinen sich nah zu stehen. In einem hochgeladenen Clip sitzen die zwei nebeneinander, lachen und plaudern über Essen. Offenbar war Yasin zu Gast im Twitch-Stream der Brünetten.

Arielle ist eine deutschsprachige Content Creatorin und unterhält ihre Community mit Twitch-Gameplay. Auf Instagram folgen ihr bereits einige Gesichter aus dem Reality-TV-Kosmos, darunter zum Beispiel Fabio De Pasquale (31) und Verena Kerth (44). Obwohl sie und Yasin sichtlich vertraut wirken und sie dem Realitystar auf sein Engel-Kommentar ein rotes Herz antwortete, ist die Verbindung der beiden nicht offiziell bestätigt. Zuletzt stellte Yasin noch gegenüber seinen Followern klar, dass er aktuell nicht auf der Suche nach einer Partnerin sei.

In einer Fragerunde schrieb Yasin erst vor wenigen Tagen: "Gerade habe ich kein Interesse, jemanden kennenzulernen." Trotzdem schloss er nicht aus, dass sich das in der Zukunft ändern könnte. "Wenn's irgendwann wieder passiert, dann bitte jemanden außerhalb dieser Bubble", betonte er. Mit Arielle wäre das zumindest der Fall, denn sie gehört offenbar nicht der Reality-TV-Branche rund um Datingshows und Spielformaten an.

Instagram / ariellesworldlive Realitystar Yasin Mohamed und Twitch-Streamerin Arielle, November 2025

Instagram / theycallmenoni_ Arielle aka Ariellesworld, Twitch-Streamerin

Instagram / yasin_11_ Yasin Mohamed, 2025