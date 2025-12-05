Darum isst Rebecca Mir die nächsten fünf Tage nichts mehr

Rebecca Mir (33) hat auf Instagram eine besondere Herausforderung angekündigt: Das Model und die neue Moderatorin des RTL-Starmagazins "Exclusiv" möchte für fünf Tage komplett auf feste Nahrung verzichten. Stattdessen stehen bei ihr nur Wasser, Tee und Brühe auf dem Plan. Die 33-Jährige entschied sich für eine Heilfastenkur, um Körper und Geist zu entlasten und ihr Immunsystem zu unterstützen. Schon vor Beginn der eigentlichen Fastenkur bereitete sich Rebecca mit einer bewussten Ernährung vor und genoss am ersten Tag nur gedünstetes oder gegrilltes Gemüse. "Ich esse fünf Tage nichts mehr", schrieb die Moderatorin und fügte hinzu: "Challenge accepted."

Bereits an Tag eins des Experiments spürte die GNTM-Bekanntheit die ersten Auswirkungen ihres Vorhabens. Sie berichtete, dass es ihr schwergefallen sei, nicht an Essen zu denken und dass sie Hunger verspürte. Am zweiten Tag habe sich ihr Zustand laut eigener Aussage etwas gebessert. Dennoch klagte sie über ein leichtes Kältegefühl und etwas Schlappheit. Ihr Ziel ist es, durch die Kur ihrem Immunsystem einen Extra-Boost zu geben und den Körper zu regenerieren. "Damit der Körper kranke Zellen abbaut und Platz für neue, gesunde Zellen entsteht", erklärte Rebecca ihren Followern.

Neben dieser gesundheitlichen Herausforderung nimmt sich Rebecca auch private Momente für ihre Familie. Erst vor wenigen Tagen widmete sie ihrem Mann, Tänzer Massimo Sinató (45), eine liebevolle Botschaft zu seinem 45. Geburtstag. Das Paar lernte sich 2012 während der gemeinsamen Teilnahme an Let's Dance kennen und gab sich drei Jahre später auf Sizilien das Jawort. 2021 wurden die beiden Eltern eines Sohnes. Trotz Heilfastenkur und Herausforderungen im Alltag zeigt sich Rebecca stets voller Energie und Liebe für ihre Familie.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Dezember 2025

Getty Images Rebecca Mir bei den Filmfestspielen von Cannes, Mai 2023

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Oktober 2022