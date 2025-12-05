Justin Trudeau und Katy Perry bestreiten ersten Staatsbesuch

Justin Trudeau (53) und Katy Perry (41) haben bei einer Reise nach Japan ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf der politischen Bühne hingelegt. Am Mittwoch trafen der ehemalige kanadische Premierminister und die Sängerin den früheren japanischen Regierungschef Fumio Kishida und dessen Frau Yuko in Tokio. Fumio teilte ein Gruppenfoto vor einem Weihnachtsbaum auf X und nannte Katy dabei Justins "Partnerin". Justin antwortete öffentlich: "Katy und ich haben uns sehr gefreut, mit dir und Yuko zusammensitzen zu können. Danke, Fumio, für deine Freundschaft und deinen Einsatz für eine internationale, regelbasierte Ordnung und eine bessere Zukunft für alle."

Dieses öffentliche Auftreten markiert den ersten politischen Termin der beiden seit dem Beginn ihrer Beziehung, die im Juli erstmals für Schlagzeilen sorgte. Katy hatte sich kurz zuvor von ihrem langjährigen Partner und Vater ihrer Tochter, Orlando Bloom (48), getrennt, während Justin im selben Jahr die Trennung von Sophie Grégoire Trudeau (50) bekanntgab. Der Besuch in Japan zeigt nun, dass ihre Beziehung ernstere Züge annimmt. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Diplomatie macht Katy eine gute Figur: Auf dem Bild trägt sie ein braunes Zweiteiler-Set, bestehend aus einem kurzen Jäckchen und einem Minirock, über einem schwarzen Rollkragenpullover.

Eins versperrt Katy und Justin allerdings oft den Weg, als Paar weiter zusammenzuwachsen: die mangelnde Zeit. Nicht nur Justin hat nach seinem Amt als Premierminister noch viele öffentliche Termine. Auch Katy hat mit ihrer "Lifetimes"-Tour derzeit alle Hände voll zu tun. Darüber hinaus sind beide Eltern: Justin hat die Kinder Xavier, Ella-Grace und Hadrien mit seiner Ex Sophie, Katy ist Mama von Töchterchen Daisy Dove. Einem Bericht von People zufolge will die Pop-Sängerin die anstehende Winterpause nutzen, um Zeit mit Justin zu verbringen, nachdem sie ihre weltweite Tournee am 7. Dezember in Abu Dhabi abschließt.

Instagram / kishida230 Justin Trudeau, Katy Perry, Yuko Kishida und Fumio Kishida bei einem Treffen in Tokio

IMAGO / Anadolu Agency Justin Trudeau, kanadischer Politiker

Getty Images Katy Perry, April 2025