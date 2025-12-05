Dieses Paar gewinnt "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"

Finale bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" und ein überraschendes Happy End. In der letzten Folge setzten sich Sam Dylan (34) und Kate Merlan (38) mit vereinten Kräften durch – und kassierten am Ende 50.000 Euro. Zuvor hatte das Duo mit Ronald Schill (67) und Sara Kulka (35) sowie Maurice Dziwak (27) und Matthias Mangiapane (42) um den Einzug ins Endduell gekämpft. Schon der Auftakt des Abends war dramatisch: Nach einem Start-Match triumphierten Umut Tekin (28) und Stefan Kleiser, während Giulia Siegel (51) und Verena Kerth (44) die Show verlassen mussten. Im anschließenden Ehrlichkeitsspiel wurden die Karten neu gemischt, bevor das Abrechnungsspiel über das Schicksal eines weiteren Paares entschied. Umut und Stefan mussten gehen.

Auf dem Weg ins Finale mussten die verbliebenen Paare ein weiteres Spiel absolvieren. Sam und Kate konnten sich hierbei mit einer Ausdauerumarmung den begehrten Boxen-Vorteil sichern – als einziges Team hielten sie durch und bekamen zwei Boxen zum Verteilen. Sie entschieden sich dafür, eine Box an Maurice und Matthias und eine an Sara und Ronald zu vergeben. Die Konsequenz war hart: Maurice und Matthias mussten unmittelbar danach ihre Koffer packen, ein Moment, der Maurice sichtlich naheging. Für das Finale blieb damit nur noch der Schlagabtausch zwischen Sam und Kate gegen Sara und Ronald. Nach einem intensiven letzten Kampf stand das Gewinnerteam fest: Sam und Kate holten sich den Sieg. Den Höhepunkt setzte Sam nach dem Triumph, als er entschied, den Gewinn mit Kate zu teilen. Ein Ende, das den harten Wettkampf mit einem versöhnlichen Moment abrundete.

Wie außergewöhnlich die Zusammenarbeit der beiden ist, macht ein Blick in die Vergangenheit deutlich: Ihre Verbindung war einst stark belastet. Kate hatte zuvor betont, wie überraschend der Kontakt mit Sam für sie gewesen sei. Sie hatte keine Ahnung, was auf sie zukommt. Doch was zunächst wie eine Konfrontation ehemaliger Kontrahenten wirkte, entwickelte sich zu einer intensiven Allianz. Es scheint, als habe die gemeinsame Zeit in der Show alte Wunden geheilt und eine neue Basis geschaffen. Ein beeindruckender Ausgang für ein TV-Experiment, das nicht nur auf Competition, sondern auch auf zwischenmenschliche Entwicklung setzte!

"Die Abrechnung"-Kandidaten 2025

Kate Merlan und Sam Dylan, "Die Abrechnung - Der Promi Showdown"-Kandidaten

Sam Dylan bei der Premiere von "Jurassic World: Rebirth" im Zoo Palast Berlin, 18.06.2025