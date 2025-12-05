Hier merkte Anna-Maria: Sie liebt Bushido mehr, als er sie

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" tiefe Einblicke in ihre Ehekrise gegeben. Seit einiger Zeit lebt das Paar getrennt, wobei die Influencerin mit den acht gemeinsamen Kindern in ein neues Zuhause gezogen ist und der Rapper seit September ein eigenes Apartment bewohnt. In der neuen Folge sprachen sie offen über die Herausforderungen ihrer Beziehung. Besonders Anna-Maria fand deutliche Worte, als sie erklärte, sie habe den Moment erkannt, in dem sie bemerkte: "Ich liebe dich mehr als du mich." Dieser Schlüsselmoment habe sie dazu bewogen, ihre Gefühle und Bemühungen zurückzufahren: "Ich dachte: 'Ich bin mit jemandem verheiratet, der mich nicht so liebt, wie ich ihn liebe, und ich muss damit aufhören, um mich zu schützen.'"

Die Eheprobleme hätten sich schleichend entwickelt und viele kleine Unstimmigkeiten hätten sich im Laufe der Zeit zu einer ernsten Krise zusammengefügt, berichtete das Paar. 2024 hatte Anna-Maria bereits bemerkt, dass sie ohne ihren Ehemann besser schlafen konnte und sich befreit fühlte, als Bushido auf Tour war. Diese Erkenntnisse und ein späterer Vorfall in 2025, über den sie keine Details preisgeben wollte, zeigten ihr, dass ein Ungleichgewicht in der Liebe zwischen ihr und ihrem Ehemann bestand: "Das hat meine Augen geöffnet und ich habe mir gesagt: 'Okay, dann höre ich jetzt auf, so zu lieben.' Und das habe ich auch gemacht. Ich höre auf, so viel in meine Ehe zu investieren, an Gefühlen, an Bereitschaft."

Um ihre Beziehung zu retten, nehmen die beiden derzeit professionelle Hilfe in Form einer Paartherapie wahr. Auch Bushido schilderte im Podcast seine Sicht der Dinge. Der Musiker berichtete, dass Anna-Maria immer verplanter war und er nach und nach merkte, wie sie sich zurückzog: "Ich bin da nicht so hinterhergekommen. Wenn ich aufgewacht bin, warst du schon unterwegs." Er habe gespürt, dass etwas nicht mehr stimmte und betonte: "Ich hab halt ganz krass gemerkt, dass du es nicht konntest, auf der einen Art und Weise." Auch die unterschiedlichen Tagesrhythmen hätten das Paar zusätzlich belastet: "Wir sind ja allein von unserem Biorhythmus her so unterschiedlich. Es sind vielleicht drei Stunden, aber das reicht schon. Das ist ein ganz großes Problem."



Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Oktober 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024