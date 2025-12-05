Thomas' Amputation: Familie appelliert an Herzogin Meghan

Thomas Markle Sr. (81), der Vater von Herzogin Meghan (44), hat nach einer Notoperation auf den Philippinen seinen linken Unterschenkel verloren. Wie die Daily Mail berichtet, wurde der Eingriff notwendig, nachdem sich sein Fuß schwarz verfärbt hatte und die Ärzte eine drohende Sepsis befürchteten. Innerhalb von drei Stunden wurde das Bein unterhalb des Knies amputiert. Seine Familie sei an seiner Seite, doch laut ihrem Halbbruder Thomas Markle Jr. (59) habe Meghan bisher keinen Kontakt zu ihrem Vater aufgenommen. "Bitte melde dich!", appellierte er öffentlich an seine Schwester, wie The Sun berichtete.

Der Zustand des ehemaligen Beleuchters sei besorgniserregend, aber stabil, berichteten nahe Angehörige weiter. In einem weiteren Statement erklärte sein Sohn Thomas Markle Jr., dass die Behandlung für ihren Vater überlebenswichtig war, da keine Alternative bestand. Auch Meghans Halbschwester Samantha äußerte sich und nannte ihren Vater einen "starken Mann", der in seinem Leben viel durchmachen musste. Beide Geschwister betonten, er kämpfe buchstäblich um sein Leben und baten öffentlich darum, an ihn zu denken und für ihn zu beten.

Die Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater gilt seit Jahren als problematisch. Der Kontakt brach Berichten zufolge nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (41) im Jahr 2018 ab, und Thomas Markle Sr. zog sich zunehmend aus dem öffentlichen Geschehen zurück. Während Meghan und Harry in Kalifornien leben, hat ihr Vater sich auf die Philippinen zurückgezogen. Trotz der Distanz und der schwierigen Vergangenheit hofft die Familie nun, dass diese Notlage vielleicht eine Chance auf Versöhnung bringt. Ein Familienmitglied sagte in der Vergangenheit, "es ist niemals zu spät, eine Brücke zu bauen".

Chris Jackson/Getty Images, Thorpe / MEGA Herzogin Meghan und Thomas Markle Sr.

ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

Imago Meghan Markle auf der Pariser Fashion Week 2025