Mariah Carey in der Krise: Weihnachtsshow in Vegas halb leer

Die selbsternannte "Queen of Christmas" Mariah Carey (56) erlebt in Las Vegas einen bitteren Weihnachts-Blues! Ihre glamouröse "Christmastime in Las Vegas"-Residency im Dolby Live Theater kämpft seit dem Start am 28. November mit erschreckend schlechten Ticketverkäufen. Trotz funkelnder Candy-Cane-Roben, riesiger Schneeflocken und ihrer legendären Weihnachtshits bleiben die Plätze im 5.200-Personen-Theater zur Hälfte leer. "Niemand in ihrem Team wird Mariah die Wahrheit sagen", verrät ein Vegas-Sicherheitschef exklusiv gegenüber der Daily Mail. Selbst für die Freitagsshow werden Tickets bereits ab umgerechnet 76 Euro verschleudert – ein deutliches Zeichen für die Verzweiflung der Veranstalter. Die Diva selbst scheint von der Realität abgeschottet zu sein, während ihr Team verzweifelt versucht, die Show zu retten.

"Sie gehen raus und verschenken Freikarten, und Mariah kommt raus, sieht, was wie ein großes Publikum wirkt, und merkt es nicht", so der Insider in der Daily Mail. Auch andere Branchenstimmen werden deutlich: "Mariahs Ego ist größer als die Realität", urteilt ein langjähriger Entertainment-Manager aus New York schonungslos. "Sie stellt sich vor, 30 Jahre jünger zu sein. Menschen in ihren 20ern und 30ern wissen nicht, wer Mariah Carey ist." Während Vegas-Veteranen wie Wayne Newton und Comedian Carrot Top in kleineren Venues regelmäßig ausverkaufen, weigert sich Mariah, ihre Ansprüche herunterzuschrauben. Die Weihnachtsshows, die noch bis zum 13. Dezember laufen, sind eine Verlängerung von "The Celebration of Mimi", Careys aktueller Vegas-Residenz. Auf dem Programm stehen drei Akte, darunter "All I Want for Christmas Is You" sowie Stücke aus ihrem jüngsten Album.

Ihr neuestes Werk "Here For It All" sollte eigentlich ihr großes Comeback werden – doch das Gegenteil trat ein. Das Album, das nach sieben Jahren Pause erschien, erhielt zwar durchaus positive Kritiken für Careys Verletzlichkeit und ihre Gesangskünste, konnte aber kommerziell nicht überzeugen. Bereits nach drei Wochen verschwand es aus den Charts. "Vegas ist in Schwierigkeiten und Mariah Carey auch", erklärt der Publizist in der Daily Mail brutal ehrlich. "Sie ist über ihren Höhepunkt hinaus, aber hat es noch nicht realisiert. Sie denkt immer noch, es wären die 1980er Jahre." Ihr Dauerbrenner "All I Want for Christmas Is You" erschien 1994 und gilt für viele als Soundtrack der Saison. In diesem Jahr musste er jedoch zeitweise Taylor Swifts (35) "The Fate of Ophelia" weichen. Trotz der beruflichen Rückschläge blickt Mariah mit Freude auf das Weihnachtsfest. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit, wie wichtig ihr die Feiertage als ritualisierte, familiäre Zeit sind – ein Kontrast zum hektischen Touralltag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey bei einem Auftritt im Rockefeller Center, Dezember 2014 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey performt bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Weihnachten 2023