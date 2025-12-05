Kein Zurück mehr? Nikola Grey sucht eine Wohnung in Köln

Nikola Grey (29) ließ auf Instagram nun durchblicken, wie seine nächsten Schritte aussehen: Der Reality-TV-Star sucht eine neue Bleibe in Deutschland – Köln steht dabei als Ziel fest. Während zwischen Nikola und seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (30) derzeit Funkstille herrscht, wandte er sich nun direkt an seine Follower. In seiner Story machte er seine Pläne mit einem kurzen Satz öffentlich: "Ich suche eine Wohnung in Köln oder Umgebung." Gleichzeitig bat er seine Fans um Hinweise, falls jemand eine Immobilie vermietet oder einen Kontakt vermitteln kann.

Während Kim in Dubai ihren Alltag mit den drei gemeinsamen Dalmatinerwelpen organisiert, war Nikola in den vergangenen Wochen scheinbar von Termin zu Termin unterwegs. Dabei postet er immer wieder Updates und Gedanken für seine Follower auf Instagram. Ein gemeinsamer Ehe-Alltag findet nach allem, was öffentlich sichtbar ist, also nicht statt. Auch konkrete Pläne zu einer gemeinsamen Wohnung oder einem Wiedersehen sind bisher nicht bekannt. Vor diesem Hintergrund wirkt die Wohnungssuche in Köln wie ein deutliches Signal, dass er seine Basis nun alleine in Deutschland aufbauen möchte.

Nikola und Kim sind durch gemeinsame TV-Auftritte und ihre starke Präsenz in den sozialen Medien einer breiten Öffentlichkeit bekannt. In einer Instagram-Fragerunde hatte sich Nikola bereits zuvor nachdenklich zu seiner Beziehung geäußert. Seine Worte ließen durchblicken, dass er trotz noch vorhandener Gefühle von Zweifeln an einer gemeinsamen Zukunft geplagt wird. Es bleibt offen, ob die beiden bald wieder aufeinander zugehen oder ob Nikolas Umzug nach Köln nun das Ende der Beziehung bedeutet.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung mit ihren Dalmatinerwelpen, Oktober 2025