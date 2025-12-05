"Kommt keiner": Amira Aly wegen Weihnachtsplanung traurig

Amira Aly (33) hatte sich so sehr auf das erste Weihnachtsfest in ihrem neuen Zuhause in Köln gefreut. Doch die Moderatorin muss nun eine schmerzhafte Enttäuschung hinnehmen: Das geplante große Familienfest fällt aus. In einem emotionalen Gespräch mit ihrem Bruder Hima Aly erzählte sie kürzlich, dass sämtliche Vorbereitungen von festlicher Dekoration bis hin zu weihnachtlichem Geschirr umsonst waren. "Nein, kommt keiner, kommt keiner! [Ich] sitze allein mit den Kindern zu Hause", offenbarte Amira sichtlich niedergeschlagen im Gespräch mit Bunte.

Der Grund für die abgesagten Pläne liegt an der vielbeschäftigten und verstreut lebenden Familie der gebürtigen Österreicherin. Ihr Bruder Hima hat sich entschieden, Weihnachten in London zu verbringen, und ihre Mutter muss an den Feiertagen arbeiten. Auch ihr Stiefvater wird abwesend sein, da er nach Amerika reist, um dort seine Familie zu besuchen. Amira, die sonst mit ihrer Familie entweder in Klagenfurt oder bei sich in Köln feierte, zeigte sich enttäuscht: "Ich bin sehr traurig, muss ich echt sagen, ich bin wirklich sehr traurig." Selbst Himas Vorschlag eines Videocalls war für sie kein Trost.

Trotz der Absage ihrer Familie kann Amira auf Unterstützung zählen: Ihr Lebensgefährte Christian Düren (35) steht ihr in der stressigen Vorweihnachtszeit zur Seite. Der Moderator übernimmt oft Besorgungen, während Amira sich um die Vorbereitung des Festes kümmert. Über die Feiertage werden die beiden gemeinsam mit Amiras zwei Kindern feiern, wenn auch in reduzierter Besetzung. Weihnachten hat für Amira schon immer eine große Bedeutung, und auch wenn dieses Jahr nicht alles nach Plan läuft, gibt sie die Hoffnung auf schöne Festtage trotzdem nicht ganz auf.

Amira Aly am 2. September 2025

Amira Aly, November 2025

Amira Aly und Christian Düren

