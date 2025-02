André Rieu bekam spontan Gastrolle in deutscher Arztserie

Der berühmte Violinist André Rieu erfüllt sich einen lang gehegten Traum: eine Gastrolle in seiner Lieblingsserie In aller Freundschaft. Die Episode mit dem Titel "Zweifel" wird am 20. Februar um 18:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und zeigt den Musiker erstmals in einer schauspielerischen Rolle. Gemeinsam mit seiner Frau Marjorie hatte der Niederländer die Serie während der Pandemie für sich entdeckt, als Konzertauftritte weltweit abgesagt wurden, berichtet Gala. "Es war ein schöner Zeitvertreib in dieser schwierigen Zeit", erzählt er begeistert in einem Interview.

Die Chance auf seine TV-Rolle bot sich, als André mit seinem Johann-Strauss-Orchester in Erfurt Station machte. Während eines Besuchs am Set des Johannes-Thal-Klinikums, wo die Serie gedreht wird, erhielt er kurzerhand die Einladung, selbst vor der Kamera mitzuwirken. Die überzeugende Darstellung der Schauspieler und die detailreichen Kulissen hinterließen einen nachhaltigen Eindruck bei dem Geiger. "Es war wirklich sehr lustig, die Schauspieler und die Räume kennenzulernen", schwärmte André. Besonders der Schauspieler Mike Adler, der in der Serie das etwas kantige Genie Dr. Matteo Moreau verkörpert, begeisterte ihn nachhaltig: "Er war schon ein cooler Typ." Auch Marijam Agischewa (66), die als Professorin Dr. Karin Patzelt bekannt ist, hinterließ bei Andre großen Eindruck: "Sie ist eine tolle Schauspielerin, sehr glaubhaft in ihrer Rolle und total sympathisch."

So spannend seine Zeit am Set auch war, betonte Andre Rieu, dass die Musik stets seine größte Leidenschaft bleiben wird und er sich beruflich weiterhin auf diese konzentrieren möchte. Die fertig geschnittene Folge will der Geiger allerdings auf keinen Fall verpassen: Geplant ist ein gemütlicher Fernsehabend auf der Couch gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls erwartungsvoll auf seinen ersten TV-Auftritt blickt. Kürzlich wurde zudem über die Serie bekannt, dass Jutta Kammann (80) ein Comeback erleben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marijam Agischewa bei der 65. Berlinale

Anzeige Anzeige

Jens Schlueter/ Getty Images André Rieu bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2016

Anzeige Anzeige