Brooke Shields erhielt ohne ihre Zustimmung Schönheits-OP

Brooke Shields (60) hat in ihren neuen Memoiren eine schockierende Enthüllung gemacht: Ein Arzt führte bei der Schauspielerin während eines chirurgischen Eingriffs eine zusätzliche Operation durch, ohne ihre Zustimmung einzuholen. Brooke schildert in ihrem Buch "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman", dass sie sich in den Vierzigern aufgrund körperlicher Beschwerden einer Schamlippenkorrektur unterzog. Bei einer Nachuntersuchung erfuhr sie jedoch von der ungewollten vaginalen Verjüngung, die der Arzt eigenmächtig durchgeführt hatte. "Er informierte mich, dass er mir ein kleines Extra dazugegeben hat", berichtet sie in einem von US Weekly veröffentlichten Auszug und bezeichnet die Situation als "eine Art bizarre Vergewaltigung".

Der Vorfall wurde von Brooke bewusst in ihrem Buch aufgearbeitet, um auf das Thema Frauenrechte im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Besonders betonte sie gegenüber US Weekly, wie wichtig es ist, Themen anzusprechen, die als unangenehm oder tabu gelten. Später erklärte sie, dass sowohl sie als auch ihre Gynäkologin über den nicht einvernehmlichen Eingriff wütend waren. Dennoch dauerte es lange, bis Brooke das Ereignis überhaupt mit ihrem Mann, dem Drehbuchautor Chris Henchy, teilte. Ihre Beweggründe, die Geschichte jetzt öffentlich zu machen, liegen laut ihr allein darin, das Bewusstsein für die körperliche Selbstbestimmung von Frauen zu stärken.

Die Schauspielerin ist seit Jahren eine prominente Stimme, wenn es um das Thema Alter und das gesellschaftliche Frauenbild geht, und hat in der Vergangenheit wiederholt die Erwartungen, die an Frauen geknüpft werden, kritisiert. Im vergangenen Jahr sprach Brooke mit Allure bereits über den Druck, "würdevoll altern" zu müssen, und entgegnete damals scharf: "Entschuldigung, aber f*** dich." In ihrer Karriere, die sie schon früh als Kindermodel begann, und auch in ihrem Privatleben hat sie immer wieder klar Stellung zu Themen wie Körperwahrnehmung und Frauenrechte bezogen. Ihre Memoiren sollen dabei helfen, noch mehr Diskussionen in Gang zu bringen und Frauen zu ermutigen, offen über ähnliche Erfahrungen zu sprechen.

Getty Images Schauspielerin Brooke Shields in New York City im November 2024

Getty Images Brooke Shields, Mai 2025

