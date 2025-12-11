Nach "Reality Star": Hot Banditoz arbeiten an neuer Musik

Stefanie Schanzleh (37) und Silva Gonzalez (46), besser bekannt als das Duo Hot Banditoz, haben spannende Neuigkeiten für ihre Fans. Im Interview mit Promiflash verrieten die Musiker, dass sie bereits an neuer Musik arbeiten. "Es kommt jetzt weitere Musik von uns. Wir haben nächstes Jahr wieder das Produzententeam, mit denen wir zusammenarbeiten", kündigte Stefanie an. Ihr neuer Song sei schon in der Entstehung. Die Sängerin teilte weiter mit, dass das künftige Werk ganz im Stil des letzten Hits "Reality Star" bleiben werde, während Silva ergänzte: "Also ein bisschen 90er- und 2000er-Feeling."

Zusätzlich gewährten die beiden einen kleinen Einblick in die inhaltliche Ausrichtung ihres nächsten Songs. "Es wird wieder ein aktuelles Thema sein", erklärte Stefanie. Damit könnten Hot Banditoz erneut für Gesprächsstoff sorgen, nachdem "Reality Star" – eine augenzwinkernde Auseinandersetzung mit der Reality-TV-Landschaft – auf gemischte Reaktionen gestoßen war. Ein starkes Produzententeam und der unverkennbare Hot-Banditoz-Flair dürften dafür sorgen, dass Liebhaber ihres Sounds auch diesmal auf ihre Kosten kommen.

Der Spielen-mit-Klischees-Mix von Hot Banditoz ist längst ihr Markenzeichen geworden. Seit Silva und Stefanie die Band 2018 neu ausgerichtet haben, präsentieren sie sich variantenreich und ironisch. Auch privat steht das Duo für Unterhaltung – mit Reality-TV-Erfahrung und einer direkten Art, die ihnen bei ihren Auftritten eine Menge Wiedererkennungswert verschafft. Ihre bisherigen Songs, gepaart mit einem Hauch Nostalgie und modernen Themen, lassen vermuten, dass ihnen bei der nächsten Single wieder eine griffige Melange gelingt, die sowohl altbekannte Fans als auch neue Zuhörer anzieht. Stefanie und Silva genießen dabei einen gemeinsamen Weg, der offensichtlich nicht so schnell sein Ende finden soll.

Imago Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh 2025

Imago Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh bei Katys X-mas Wonderland

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025