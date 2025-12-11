Justin Bieber launcht futuristische Sneaker in Tokio

Justin Bieber (31) hat seine neuesten Sneaker, den "Earth Bender", in Tokio vorgestellt. Die auffälligen Schuhe sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen seiner Marke Skylrk und dem Schuhtechnik-Unternehmen Zellerfeld. Das Design ist inspiriert von Fußballschuhen und zeichnet sich durch eine umgeklappte Lasche und Mesh-Details aus. In einem viertägigen Pop-up-Store im Shibuya-Viertel von Tokio konnten Besucher das Modell in einem auffälligen Fliederton kaufen, während eine neutrale Haferfarbe nur als Schaustück gezeigt wurde. Die Präsentation war Teil einer größeren Kollektion, die unter anderem Slides, Hoodies, Sonnenbrillen und eine spezielle Handyhülle mit Fach für einen Joint umfasste.

Auch Hailey Bieber (29) brachte ihre Handschrift ein: Sie entwarf den "Rest Slipper" in einer eigens nach ihr benannten Farbe namens "Hailey Gray". Schon in der Vergangenheit hatte die Unternehmerin und Model ihre Kreativität für Skylrk eingebracht, etwa mit ihrer Lieblingsjacke, die sie für die Eröffnungskollektion entworfen hatte. Skylrk setzt zunehmend auf innovative Konzepte, wie die Zusammenarbeit mit Zellerfeld zeigt, die bereits in der Vergangenheit durch Kooperationen mit Nike von sich reden machten. Ob der "Earth Bender" über die Grenzen des Pop-up-Stores hinaus erhältlich sein wird, bleibt jedoch vorerst unklar.

Die engen Verbindungen zwischen Justin und Hailey spiegeln sich auch in der Marke wider. So designte der Sänger im Sommer ein Set passender Sneaker für Hailey und ihren Sohn Jack, das die Ästhetik von Skylrk auf eine familiäre Ebene hob. Justin, der die Marke Skylrk erst im April gemeinsam mit seinem Geschäftspartner ins Leben rief, schafft es immer wieder, seine Karriere als Musiker mit seinem Faible für Mode und Innovation zu verbinden. Hailey ergänzt dies durch ihren Sinn für Design und Stil, wie ihre Arbeit an ihrer eigenen Marke Rhode beweist.

Instagram / lilbieber Justin Bieber in Schottland, Oktober 2025

Instagram / justinbieber Justin Bieber gibt einen Einblick in seine neue Modemarke SKYLRK

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024