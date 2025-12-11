"Sister Wives"-Star Meri Brown datet nach Trennung wieder

Meri Brown (54), bekannt aus der Reality-Serie "Sister Wives" ("Alle meine Frauen"), scheint ihr Liebesglück erneut gefunden zu haben. In einer aktuellen Folge der 20. Staffel, die sonntags auf TLC ausgestrahlt wird, nimmt die 54-Jährige einen Mann namens Ron, den sie bei einem Speed-Dating-Event kennengelernt hat, zu einer Benefizveranstaltung mit. Meri, die sehr spirituell lebt, zeigte sich erfreut über seine Unterstützung bei der Veranstaltung und nannte ihn eine willkommene Ergänzung ihres Freundeskreises. "Ich finde es süß, dass er einfach fragt: 'Was kann ich tun?' und dann einfach hilft", sagte sie in einem Clip, der von Entertainment Tonight geteilt wurde.

Meri ist seit ihrer Trennung von Kody Brown (56) im Dezember 2022 wieder auf Partnersuche und hat zuvor bereits eine kurze Beziehung öffentlich gemacht, die jedoch Anfang 2024 endete. Ihre beste Freundin Jenn Sullivan hatte Ron beim Speed-Dating kennengelernt und zeigte sich begeistert von ihm. "Er ist ein wirklich netter Kerl und scheint wirklich gut zu Meri zu passen", erklärte Jenn in der Sendung. Auch Ron selbst sprach über die Besonderheiten des Datens in den Fünfzigern und lobte Meri als äußerst bodenständig und angenehm: "Sie ist eine großartige Person und einfach echt", schwärmte er.

Seit ihrer Scheidung nach 32 Jahren in der polygamen Ehe mit Kody, die ihr einiges abverlangt hat, hat sich Meri darauf konzentriert, ihr Leben neu zu gestalten. "Ich war eifersüchtig. Wie kann man nicht eifersüchtig sein?", stellte sie einmal während der Sendung klar. Dabei spielt nicht nur die Suche nach einem neuen Partner eine Rolle, sondern auch die Frage, wie sich neue Menschen in ihre Welt einfügen. Meri, die mit Kody ein inzwischen erwachsenes Kind, Leon, hat, erklärte, dass sie es wichtig finde, wie ihre Freunde auf Ron reagieren, und betonte, dass er sehr gut in ihre Welt passe. Es bleibt spannend, wohin sich diese Beziehung entwickelt, während sie sich ihrer "neuen Ära" in ihrem Leben widmet, wie sie es in einem früheren Social-Media-Beitrag beschrieb.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, Realiystar

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmeribrown Kody und seine Ex-Frau Meri Brown

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Star