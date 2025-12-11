Ashley Iaconetti verrät: Diese Beauty-Eingriffe hatte sie

Ashley Iaconetti hat ganz offen über ihre Beauty-Behandlungen gesprochen. In der neuen Folge ihres "Almost Famous"-Podcasts enthüllte die künftige Real Housewives of Rhode Island-Darstellerin, welche kosmetischen Eingriffe sie in den letzten Jahren vornehmen ließ. Besonders begeistert ist Ashley von ihrem Masseter-Botox, das ihre Kieferpartie weicher und schmaler erscheinen lässt. Auch Stirn-Botox zählt zu ihrer Beauty-Routine. Sie lässt es etwa zweimal jährlich auffrischen. Zudem setzt sie bei Lippen und Augenpartien auf dezente Filler, die sie laut eigener Aussage allerdings nur in längeren Abständen erneuert.

Das größte Projekt für Ashley bleibt ihr Kinn, das mithilfe von Fillern sanft betont wurde, um die Vorzüge hervorzuheben. Neben diesen Eingriffen experimentierte sie ebenfalls mit winzigen Filler-Mengen an Schläfen und Wangenknochen. Die Filler in der Schläfenpartie müssten etwas nachgebessert werden, sagte Ashley. Insgesamt sei sie jedoch zufrieden mit ihrem aktuellen Look. Auf die Frage, welche Behandlungen ihr am wichtigsten sind, sagte sie: "Wenn ich wirklich nur zwei Dinge machen lassen könnte, wären das immer Stirn-Botox und Kinn-Filler. Nummer drei wäre wahrscheinlich die Kieferstraffung."

Ashley ist für ihre Transparenz gegenüber ihren Fans bekannt und erklärte im Podcast, dass sie durch die Offenheit von Persönlichkeiten wie Kylie Jenner (28) inspiriert wurde. Die zweifache Mutter, die mit ihrem Mann Jared Haibon die Söhne Dawson und Hayden großzieht, erzählte zudem, dass sie der Meinung ist, Männer sollten kosmetische Eingriffe vorsichtiger angehen als Frauen – vor allem, wenn es um die Kieferpartie geht. Auch ihr Co-Moderator Ben Higgins sprach über das Thema, betonte jedoch, dass er dies ausschließlich aus gesundheitlichen Gründen, etwa zur Behandlung von Zähneknirschen, in Betracht ziehen würde.

Getty Images Ashley Iaconetti, Reality-TV-Star

Getty Images Ashley Iaconetti

Instagram / jaredhaibon Jared Haibon und Ashley Iaconetti, TV-Persönlichkeiten