Auf diese TV-Formate haben Silva Gonzalez und Stefanie Lust

Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) sind bekannte Gesichter in der Welt der Reality-TV-Shows. Nach ihrer Teilnahme an Prominent getrennt und zuletzt im Das Sommerhaus der Stars zeigen die beiden weiterhin große Begeisterung für ähnliche Projekte. In einem Interview mit Promiflash verrieten der Musiker und die Sängerin, welche Formate sie sich für die Zukunft vorstellen können. Stefanie erklärte: "Ich hätte Bock auf 'Let's Dance'. Ich würde auch 'Kampf der Realitystars' machen, wenn es passt. 'Die Verräter' wäre geil." Silva fügte hinzu, dass auch ein Format wie Promis unter Palmen für ihn infrage käme. Er sei offen für Anfragen und betonte: "Wir sind harte Challenger."

Für Silva und Stefanie sind die entscheidenden Faktoren jedoch die richtige Energie und der passende Zeitpunkt, wie sie im Interview hervorhoben. "Es ist auch immer so, wenn die Anfrage kommt, dann ist es auch das Gefühl, 'Okay, hast du da jetzt gerade Energie für, ist es gerade das Richtige'", sagte Stefanie zu ihrer Herangehensweise. Silva, der bereits an "Kampf der Realitystars" teilgenommen hat, lobte die Dynamik solcher Formate und erklärte: "Wenn wir mitmachen, wollen wir gewinnen. Und das ist immer unser erstes Ziel."

Die beiden Reality-Stars sind nicht nur beruflich ein eingespieltes Team, sondern meistern auch private Herausforderungen gemeinsam. Silva, bekannt aus der Band Hot Banditoz, und Stefanie begeistern Fans seit Jahren mit ihrer Offenheit und ihrem Kampfgeist. Das Paar, das bereits in verschiedenen TV-Shows Einblicke in seine Beziehung gab, betont aber immer wieder, wie wichtig es ihnen ist, sich als Team zu präsentieren und zusammenzuhalten – sei es privat oder eben in der schillernden Welt der Reality-Shows.

Imago Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh bei KATY™S X-MAS WONDERLAND in Köln 2025

Imago Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez, April 2024

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025