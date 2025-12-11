Sylvie Meis und Riccardo treten bei "Schlag den Star" an

Sylvie Meis (47) und Riccardo Simonetti (32) sorgen für ein Novum in der Geschichte von Schlag den Star. Zum allerersten Mal wird bei der beliebten ProSieben-Show eine Frau gegen einen Mann antreten. Am 6. Januar 2026 gehen die Moderatorin und der Reality-TV-Star in diversen Herausforderungen gegeneinander ins Rennen, um schließlich 100.000 Euro für einen wohltätigen Zweck zu gewinnen. Die Zuschauer dürfen sich auf einen spannenden Wettkampf freuen, bei dem es nicht nur auf sportliche Fähigkeiten, sondern auch auf Köpfchen und Geschicklichkeit ankommt.

Die Freude über das besondere Duell ist groß, denn bisher gab es nur gleichgeschlechtliche Paarungen bei "Schlag den Star". Für die Premiere eines geschlechterübergreifenden Wettkampfs wurden mit Sylvie und Riccardo zwei echte Entertainer ausgewählt, die den Zuschauern bereits aus anderen TV-Formaten bestens bekannt sind. Beide bringen nicht nur viel Ehrgeiz mit, sondern sind auch dafür bekannt, mit ihrem Charme und Humor zu begeistern. Noch ist nicht bekannt, welche Herausforderungen auf sie warten, doch die Spannung ist bereits jetzt hoch – vor allem, da Riccardo und Sylvie auch außerhalb der Show in ihren jeweiligen Karrieren immer wieder beeindruckt haben.

Vor wenigen Wochen sorgte bereits ein bemerkenswerter Abend bei "Schlag den Star" für Aufsehen, als Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster vom Team der "heute-show" ein spektakuläres Comeback gegen Bastian Bielendorfer (41) und Özcan Coşar (44) feierten. Nach einem Rückstand von 0:45 Punkten schafften es die Satiriker doch noch bis ins Finale und sicherten sich beim Spiel "Lochball" den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro. Moderator Matthias Opdenhövel (55) zeigte sich begeistert und erklärte: "Das ist das größte Comeback, das es je bei 'Schlag den Star' gegeben hat!"

Getty Images Sylvie Meis und Riccardo Simonetti im November 2018

Joyn / Steffen Z. Wolff Sylvie Meis und Riccardo Simonetti "Schlag den Star"

ProSieben / seven.One Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar und Lutz van der Horst und Fabian Köster bei "Schlag den Star"