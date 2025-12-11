Fans verblüfft: Khloé Kardashian ist online in Flirt-Laune

Auf Instagram sorgte Khloé Kardashian (41) jetzt für einen kleinen Flirt-Moment, der ihre Fans begeistert jubeln ließ. Die Reality-TV-Darstellerin kommentierte ein Video des Lehrers Jacob Myers aus Santa Cruz, in dem er einige persönliche Details und Hobbys preisgab. Unter anderem erwähnte er, dass er kocht, sportlich aktiv ist und italienische Wurzeln hat. In seinem Post schrieb Myers, er warte auf die Frau, die ihn nach seinem Schultag frage. Khloé sprang prompt darauf an und kommentierte augenzwinkernd: "Wie war dein Tag?" Ob es eine Antwort darauf gab, bleibt allerdings vorerst ungeklärt.

Der humorvolle Online-Austausch kommt überraschend, da Khloé in der Vergangenheit mehrfach betonte, sie fühle sich als Single wohl. In einem Podcast-Interview im Frühjahr verriet sie sogar, sie könne sich vorstellen, noch weitere Jahre allein zu bleiben. Gleichzeitig erwähnte sie jedoch, dass sie dem Traum von einer erneuten Hochzeit nicht abgeschworen habe. Nach der turbulenten Beziehung und Trennung von Tristan Thompson, dem Vater ihrer zwei Kinder, hat sie sich laut eigenen Aussagen intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt und sich auf Therapie und ihre Familie konzentriert.

Auch abseits ihres Flirt-Comments suchte Khloé in den letzten Tagen die große Bühne: Beim "Kimsmas"-Livestream von Kim Kardashian auf TikTok sorgte die Reality-TV-Queen mit expliziten Liebestipps für mächtig Aufregung. Ohne Umschweife riet die Influencerin einer Zuschauerin: "Du wirst betrunken auf der Weihnachtsfeier sein und wahrscheinlich mit ihm rummachen." Doch Khloé legte noch nach und empfahl im Livestream lachend: "Gib ihm einen Blowie im Schrank." Mama Kris Jenner (70) reagierte entsetzt: "Das ist eine Familienshow", erinnerte sie und betonte: "Wir sind live."

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Getty Images Khloé Kardashian bei Kylie Jenners "10 Years of Kylie Cosmetics" 2025

Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025