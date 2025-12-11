Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Michael Bublé
Bublés freche Forderung: Weihnachtsmusik ab Juni streamen

Bublés freche Forderung: Weihnachtsmusik ab Juni streamen

- Helena Neukam
Lesezeit: 2 min

Michael Bublé (50) hat sich im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) für einen frühzeitigen Start in die Weihnachtszeit ausgesprochen. Der Sänger erklärte scherzhaft, dass man am besten schon im Juni mit Weihnachtsmusik beginnen sollte: "Das wäre super für meine Streaming-Einnahmen." Bekannt für seine weihnachtliche Musik, unter anderem das millionenfach verkaufte Album "Christmas" von 2010, erweist sich der Grammy-Gewinner weiterhin als Botschafter für festliche Stimmung. Auf die Frage nach seinem Lieblingslied für Live-Auftritte hatte er sofort eine Antwort: "Ich liebe ‘I’ll Be Home for Christmas’. Was für ein wunderschönes Lied!"

Neben seiner Leidenschaft für die Musik teilte der Sänger auch einige persönliche Einblicke in sein Familienleben. Mit seiner Frau Luisana Lopilato (38) und ihren vier Kindern, Noah, Elias, Vida und Cielo, spielt das Weihnachtsfest eine zentrale Rolle. "Ich sehe Weihnachten jetzt durch ihre Augen und liebe es umso mehr", erzählte Michael. Plätzchen backen, Musik hören und den Weihnachtsbaum aufstellen: Für ihn sind das die magischen Momente, die er für immer genießen möchte. "Wir werden heute Abend den Baum aufstellen", verriet er begeistert und ließ durchblicken, wie sehr ihm diese Erinnerungen am Herzen liegen.

Weihnachten ist für Michael mehr als nur ein berufliches Highlight – es ist eine Herzensangelegenheit. Dabei erinnert sich der Sänger auch oft an seine eigene Kindheit und den Zauber der Festtage, den er jetzt an seine Kinder weitergeben möchte. Privat ist der Sänger vor allem ein Familienmensch, der es liebt, Traditionen zu schaffen, die seine Familie für immer begleiten werden. Diese tiefe Verbindung zur festlichen Jahreszeit ist wohl auch der Grund, warum er die Welt jedes Jahr mit seiner unverwechselbaren Stimme in Weihnachtsstimmung versetzt. "Ich liebe es, ein Teil davon zu sein", fasste er seine Gefühle zusammen.

Michael Bublé, Sänger
Getty Images
Michael Bublé, Sänger
Michael Bublé, Sänger
Getty Images
Michael Bublé, Sänger
Luisana Lopilato, Michael Bublé und Tochter Cielo
Instagram / michaelbuble
Luisana Lopilato, Michael Bublé und Tochter Cielo
Michael Bublés Juni-Vorschlag: Auf welcher Seite steht ihr?
In diesem Artikel