Bublés freche Forderung: Weihnachtsmusik ab Juni streamen

Michael Bublé (50) hat sich im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) für einen frühzeitigen Start in die Weihnachtszeit ausgesprochen. Der Sänger erklärte scherzhaft, dass man am besten schon im Juni mit Weihnachtsmusik beginnen sollte: "Das wäre super für meine Streaming-Einnahmen." Bekannt für seine weihnachtliche Musik, unter anderem das millionenfach verkaufte Album "Christmas" von 2010, erweist sich der Grammy-Gewinner weiterhin als Botschafter für festliche Stimmung. Auf die Frage nach seinem Lieblingslied für Live-Auftritte hatte er sofort eine Antwort: "Ich liebe ‘I’ll Be Home for Christmas’. Was für ein wunderschönes Lied!"

Neben seiner Leidenschaft für die Musik teilte der Sänger auch einige persönliche Einblicke in sein Familienleben. Mit seiner Frau Luisana Lopilato (38) und ihren vier Kindern, Noah, Elias, Vida und Cielo, spielt das Weihnachtsfest eine zentrale Rolle. "Ich sehe Weihnachten jetzt durch ihre Augen und liebe es umso mehr", erzählte Michael. Plätzchen backen, Musik hören und den Weihnachtsbaum aufstellen: Für ihn sind das die magischen Momente, die er für immer genießen möchte. "Wir werden heute Abend den Baum aufstellen", verriet er begeistert und ließ durchblicken, wie sehr ihm diese Erinnerungen am Herzen liegen.

Weihnachten ist für Michael mehr als nur ein berufliches Highlight – es ist eine Herzensangelegenheit. Dabei erinnert sich der Sänger auch oft an seine eigene Kindheit und den Zauber der Festtage, den er jetzt an seine Kinder weitergeben möchte. Privat ist der Sänger vor allem ein Familienmensch, der es liebt, Traditionen zu schaffen, die seine Familie für immer begleiten werden. Diese tiefe Verbindung zur festlichen Jahreszeit ist wohl auch der Grund, warum er die Welt jedes Jahr mit seiner unverwechselbaren Stimme in Weihnachtsstimmung versetzt. "Ich liebe es, ein Teil davon zu sein", fasste er seine Gefühle zusammen.

Getty Images Michael Bublé, Sänger

Getty Images Michael Bublé, Sänger

Instagram / michaelbuble Luisana Lopilato, Michael Bublé und Tochter Cielo