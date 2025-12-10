Ekat Leonova musste Muttermal im Gesicht entfernen lassen

Ekaterina Leonova (38) hat einen schweren, aber notwendigen Schritt gewagt: Die Tänzerin musste sich von ihrem Muttermal im Gesicht trennen. Auf Instagram teilte sie diesen emotionalen Moment mit ihren Followern. "Heute musste ich mein Muttermal gehen lassen — ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange", schrieb sie in ihrem ausführlichen Beitrag. "Die Gesundheit geht vor", erklärte Ekaterina und machte damit klar, dass der Eingriff unumgänglich war. Nun wartet sie auf die Ergebnisse der Histologie, die darüber entscheiden werden, ob weitere medizinische Maßnahmen notwendig sind. Laut ihrer Aussage stehen die Chancen 50 zu 50.

Die Fans der Tänzerin zeigten sich in den Kommentaren mitfühlend und unterstützend. "Ich drück fest die Daumen. Es ist bestimmt gut und ich wünsche dir schnelle Genesung", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "So hart es klingt – besser ein Muttermal verlieren als dein Leben." Die unzähligen aufmunternden Worte scheinen Ekaterina Trost in dieser schwierigen Zeit zu spenden. Sie selbst sprach in ihrem Post davon, dass der Eingriff sie emotional mehr mitgenommen habe, als sie es erwartet hätte. Abschließend betonte Ekat jedoch: "Das war höchstwahrscheinlich der richtige Schritt, aber du wirst mir trotzdem sehr fehlen, mein Muttermal."

Bekannt wurde die Tänzerin vor allem durch ihre Erfolge bei Let's Dance. Erst vor sechs Monaten feierte sie gemeinsam mit Diego Pooth (22) den großen Triumph und holte sich den begehrten Pokal. Die beiden harmonierten nicht nur auf dem Parkett, sondern verstanden sich auch abseits der Show bestens. "Ekat und ich schreiben regelmäßig, telefonieren auch ab und zu", verriet Diego damals auf Instagram. Im Anschluss an das Finale betonte er offen, wie sehr er das Training mit seiner Tanzpartnerin vermisst.

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonova, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonova, Dezember 2025

Anzeige Anzeige