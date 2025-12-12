Schuldig: Regisseur Carl Erik Rinsch drohen 90 Jahre Haft

Regisseur Carl Erik Rinsch ist in New York jetzt wegen Betrugs schuldig gesprochen worden. Eine Jury fällte gestern das Urteil nach einwöchiger Verhandlung, in der Details zu seinem Vorgehen bei einem Netflix-Projekt ans Licht kamen. Der Produzent, der insbesondere für den Film "47 Ronin" mit Keanu Reeves (60) bekannt ist, hatte von der Streaming-Plattform laut Deadline insgesamt rund 50,4 Millionen Euro für die Produktion einer Science-Fiction-Serie namens "White Horse" erhalten. Statt das Geld ausschließlich in die Serie zu investieren, soll er sich zehn Millionen Euro angeeignet und ausgegeben haben. Ihm drohen nun bis zu 90 Jahre Haft.

Die Serie "White Horse", die schon vor der Corona-Pandemie in Produktion ging, hatte von Netflix zunächst ein Budget von knapp 40,4 Millionen Euro erhalten. Nachdem Carl weitere zehn Millionen Euro beantragte, soll er behauptet haben, das zusätzliche Geld für eine zweite Staffel zu benötigen. Netflix widersprach dem jedoch vor Gericht, da der Produzent nicht einmal die erste Staffel fertiggestellt hätte. Der US-Staatsanwalt Jay Clayton erklärte gegenüber dem Portal, das Geld sei in "spekulativen Aktienoptionen und Kryptotransaktionen" verpulvert worden. Im April soll Carl seine Haft antreten.

Schon bei seiner Festnahme im März dieses Jahres war bekannt geworden, wie Carl das Netflix-Budget verprasst hatte. Nicht nur mehrere Rolls-Royce und ein Ferrari landeten in seiner Garage. Auch Kreditkartenrechnungen in Höhe von 1,6 Millionen Euro sowie Uhren und Designer-Kleidung im Wert von 600.000 Euro finanzierte sich der Regisseur offenbar von dem Streaming-Geld. Besonders pikant: Rund 916.000 Euro soll der Filmemacher laut Deadline sogar für Anwälte ausgegeben haben, um Netflix im Gegenzug selbst zu verklagen.

Getty Images Carl Erik Rinsch, Regisseur

Getty Images Der Cast von "47 Ronin" und Carl Erik Rinsch

Imago Regisseur Carl Erik Rinsch am Set von "47 Ronin", Januar 2013

