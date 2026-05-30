Hayden Panettiere über "brutale" Realität als Kinderstar

Hayden Panettiere (36) hat bei einer Veranstaltung in Hollywood offen über die Schattenseiten ihrer Kindheit als Schauspielerin gesprochen. Anlass war eine Diskussionsrunde im Harmony Gold in Hollywood, bei der sie ihre Memoiren "This Is Me: A Reckoning" vorstellte. Dabei erinnerte sie sich laut Daily Mail an einsame Mittagspausen in der Schulkantine – und daran, wie schwer es ihr fiel, überhaupt einen Platz zum Sitzen zu finden. "Ich dachte mir: Vielleicht komme ich durch den Tag, wenn ich einfach keinen Platz in der Cafeteria wählen muss", schilderte die 36-Jährige. Aber selbst wenn sie saß, fühlte sie sich unter Gleichaltrigen wie eine Außenseiterin, weil niemand nachvollziehen konnte, was ihr Alltag am Set bedeutete.

Die Schauspielerin beschrieb, wie der ständige Wechsel zwischen Filmset und Schulalltag sie überforderte. "Ich war auf dem Set und hatte so viel verpasst. Du sitzt da und denkst: 'Lasst mich euch von meinem Tag am Set erzählen!' – aber wer konnte das in dem Alter nachvollziehen? Niemand", sagte sie. Mit nur zwölf Jahren erlebte Hayden nach eigenen Worten eine erste Identitätskrise. "Ich stehe in meinem Schlafzimmer, zwölf Jahre alt, und ich existiere entweder, indem ich Figuren spiele, oder ich bin in einem Castingraum", erinnerte sie sich. Castingräume beschrieb sie als "die brutalste Erfahrung" – "dieser dunkle, kalte Raum, und dann eine Reihe von Menschen, die dich beurteilen." Auch als Erwachsene machte sie schwierige Erfahrungen am Set: Hochschwanger mit ihrer Tochter Kaya habe man sie während der Dreharbeiten zu "Miss Julia" gebeten, einen Toilettengang aufzuschieben, weil das Team gerade fertig aufgebaut hatte.

Hayden hatte bereits im Januar auf Instagram das Cover ihrer Memoiren geteilt und angekündigt, darin schonungslos über ihr Leben zu sprechen. Das Buch, das am 19. Mai erschienen ist, deckt neben den Herausforderungen als Kinderstar auch ihre Kämpfe mit Alkohol, Depressionen und belastenden Beziehungen ab. Die Schauspielerin ist seit ihrer frühen Kindheit Teil der Unterhaltungsindustrie – ihre erste Rolle übernahm sie bereits im Alter von elf Monaten. Große Bekanntheit erlangte sie ab 2006 durch die Kultserie "Heroes" sowie später durch ihre Rolle in der Serie "Nashville".

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Getty Images Hayden Panettiere im November 2022

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Getty Images Hayden Panettiere 2007 in Los Angeles

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Getty Images Hayden Panettiere, Januar 2009