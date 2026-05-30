Nach Vorwürfen gegen Haley Beck: Schulleiter tritt zurück

Der Schulleiter der Centennial Highschool im amerikanischen Bundesstaat Arizona hat seinen Rücktritt erklärt – und das inmitten von Ermittlungen wegen sexuellen Fehlverhaltens an der Schule. Scott Hollabaugh, der das Amt des Schulleiters acht Jahre lang innehatte, teilte der Schulgemeinschaft nun in einem Brief mit, dass er sein Amt nicht länger ausüben werde. Wie das Magazin People berichtet, steht sein Abgang im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen zwei ehemalige Lehrerinnen der Schule – darunter Haley Beck, die ältere Schwester von TikTok-Star Noah Beck. Haley soll eine sexuelle Beziehung zu einem Schüler gehabt haben.

Haley war im April von der Schule entlassen worden, nachdem eine interne Untersuchung zu dem Schluss gekommen sein soll, dass sie einen Schüler über einen längeren Zeitraum hinweg sexuell bedrängt und schließlich eine sexuelle Beziehung zu ihm gehabt habe. Laut den von People ausgewerteten Unterlagen des Schulbezirks sollen über 4.000 Textnachrichten zwischen der ehemaligen Lehrerin und dem früheren Schüler ausgetauscht worden sein. Zudem soll Haley dem Jugendlichen Oralsex und den Kauf von Alkohol angeboten haben. Parallel dazu wird eine zweite Lehrerin, Angela Burlaka, beschuldigt, demselben Schüler explizite Videos geschickt zu haben, als dieser noch minderjährig war.

Haley selbst hatte sich in einer freiwilligen Befragung bei der Polizei zu den Grooming-Vorwürfen geäußert und die Beschuldigungen zurückgewiesen. Ihr jüngerer Bruder Noah ist vor allem durch seine Präsenz in sozialen Netzwerken bekannt – der 25-Jährige zählt auf Instagram und TikTok zusammen mehr als 40 Millionen Follower. Demnächst soll er zudem in einem Reboot der Erfolgsserie "Baywatch" auf dem Sender Fox zu sehen sein. Weder Haley noch Noah haben sich bislang öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Anzeige Anzeige

Instagram / tatumbeckk Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum (l.) und Haley (m.)

Anzeige Anzeige

Instagram / noahbeck Schauspieler Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum und Haley und ihren Eltern

Anzeige Anzeige

Instagram / noahbeck Noah Beck am "Baywatch"-Set

Anzeige