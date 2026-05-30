Gelöscht? Darum verschwand Katie Prices Instagram plötzlich

Mitten in einer turbulenten Zeit ist Katie Price (48) plötzlich auf Instagram verschwunden – und das hat für einige Verwirrung gesorgt. Der Account der 48-jährigen Britin wurde vorübergehend von der Plattform deaktiviert, just in dem Moment, als ihr Ehemann Lee Andrews nach wochenlangem Verschwinden in einem Gefängnis in Dubai aufgetaucht war. Nun wurde offenbar bekannt, warum der Account offline ging – und der Grund hat nach Angaben von Insidern rein gar nichts mit dem Drama rund um Lee zu tun. Gegenüber The Sun erklärte eine Quelle, das alles sei ein "ziemlich lächerliches" Missverständnis mit Meta gewesen.

Beschwerden über ihre Inhalte sollen hinter der Kontosperrung stecken. Konkret geht es um Posts zu CBD-Öl und Gummibärchen, für die Katie offenbar Werbeverträge hat, sowie angebliche Aufnahmen, auf denen kurz ein Busen zu sehen war. Laut der Quelle seien all das legale Inhalte: "Sie postet viel über ihr CBD-Öl und ihre Gummibärchen, aber das ist absolut legal, und sie hat offensichtlich einen Deal und bestimmte Verpflichtungen. Und ich glaube nicht, dass sich wirklich jemand über einen Hauch von Busen beschweren kann, wenn es Dinge wie OnlyFans gibt." Die Sperrung sei inzwischen geklärt und der Account soll laut der Quelle schon bald wieder verfügbar sein.

Katie Price wurde in den 1990er Jahren als Model bekannt und baute sich seither ein breites Medienimperium auf – von Reality-TV bis hin zu eigenen Büchern und Podcasts. Die fünffache Mutter ist seit geraumer Zeit mit Lee Andrews verheiratet, der zuletzt wegen seines mysteriösen Verschwindens und seiner Verhaftung in Dubai für Schlagzeilen sorgte. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" schilderte Katie kürzlich ein kurzes Telefonat mit Lee, in dem er ihr von seiner Situation berichtete. Sie gab dabei an, dass er ihr versichert habe, er sei wegen des Verdachts auf Spionage verhaftet worden – britische Medien berichten hingegen, es handle sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit. Lee soll nach Zahlung einer vierstelligen Summe aus dem Gefängnis Al Awir Central Prison entlassen werden.

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026