Datinggerüchte mit Co-Star: J.Lo ist glücklicher Single

Jennifer Lopez (56) ist aktuell glücklich ohne Partner – und das scheint ihr sichtlich gut zu tun. Die 56-jährige Sängerin und Schauspielerin dreht gerade die Netflix-Romcom "Office Romance" und blüht dabei offenbar so richtig auf. Laut einem Insider des Magazins People hatte sie "eine tolle Zeit beim Dreh" und sei "aufgeregt, dass die Leute den Film sehen werden." An ihrer Seite steht "Ted Lasso"-Star Brett Goldstein, und zwischen den beiden soll es ordentlich knistern – zumindest vor der Kamera.

Fans und Beobachter fragen sich, ob hinter der Chemie der zwei mehr steckt als nur gutes Schauspiel. Jennifer selbst schwärmte gegenüber People davon, dass sie und Brett "von Anfang an eine tolle Chemie hatten", und kürte ihn sogar zu ihrem liebsten Romcom-Co-Star überhaupt. Auch ein Insider bestätigte gegenüber dem Magazin: "Ihre verspielte Energie mit Brett ist echt. Sie mag ihn wirklich." Gleichzeitig stellte die Quelle aber klar, dass Jennifer aktuell gar keine Beziehung anstrebt. Sie befinde sich "gerade an einem tollen Ort für sich allein und braucht keine Beziehung, um sich glücklich zu fühlen." Stattdessen konzentriere sie sich auf ihre Arbeit, ihre Familie und die Menschen, die ihr am nächsten stehen. In "Office Romance", das am 5. Juni 2026 auf Netflix startet, spielt Jennifer eine mächtige Unternehmenschefin, während Brett den neuen Anwalt ihrer Fluggesellschaft verkörpert – und im Büroalltag fliegen zwischen den beiden Funken.

Jennifer ist keine Unbekannte im Romcom-Genre. Die gebürtige New Yorkerin, die auch unter dem Künstlernamen J.Lo bekannt ist, prägte mit Filmen wie "Liebe mit Risiken" oder "Meine Braut, ihr Vater und ich" das Genre maßgeblich mit. Zuletzt stand für sie privat einiges auf dem Spiel: Nach ihrer Hochzeit mit Ben Affleck (53) im Jahr 2022 gab sie im Sommer 2024 die Trennung bekannt. Seitdem scheint sie ihren Fokus bewusst neu ausgerichtet zu haben – auf sich selbst, ihre Kinder und ihre Karriere.

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Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival

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Getty Images Brett Goldstein, 2024

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez