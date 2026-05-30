Keanu Reeves bittet um Gnade für Regisseur und Netflix-Dieb

Regisseur Carl Erik Rinsch steht kurz vor seiner Verurteilung – und sein berühmter Freund Keanu Reeves (61) setzt sich nun für ihn ein. Der Schauspieler schrieb People zufolge Anfang Mai einen persönlichen Brief an Richter Jed S. Rakoff und bat darin ausdrücklich um Milde für den Filmemacher. Carl war im Dezember 2025 in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden worden, darunter Überweisungsbetrug und Geldwäsche. Hintergrund: Zwischen 2018 und 2020 hatte Netflix dem Regisseur rund 47.344.409 Euro für die Produktion der Sci-Fi-Serie "White Horse" gezahlt – eine fertige Episode lieferte er jedoch nie ab. Stattdessen gab er das Geld für ein luxuriöses Leben aus. Das Urteil ist für den 29. Juni angesetzt.

Wie Carl die Millionen ausgab, liest sich wie eine schier unglaubliche Einkaufsliste: Er kaufte fünf Rolls-Royce sowie einen Ferrari, gab über 516.484 Euro für Kleidung und Uhren aus und ließ sich zwei Matratzen für insgesamt 549.195 Euro anfertigen – eine davon handgefertigt für 377.894 Euro. Dazu kamen rund 340.018 Euro für Aufenthalte im Four Seasons und anderen Luxusunterkünften sowie Hunderte Takeaway-Bestellungen in nur wenigen Monaten. Einen Teil des Geldes verspekulierte er an der Börse und im Kryptomarkt. Unter Bundesrichtlinien drohen Carl nun acht bis zehn Jahre Haft, theoretisch sogar bis zu 90 Jahre. Sein Verteidigungsteam argumentiert allerdings, er sei erstmals straffällig geworden und befinde sich ohnehin bereits am wahrscheinlichen Ende seiner Karriere. In Bezug auf Keanus Brief zitierte die New York Times aus dem Schreiben: "Meiner Meinung nach ist Carl ein außergewöhnlicher Künstler, und 'White Horse' war, in der Form, in der ich es gesehen habe, ein herausragendes und visionäres Kunstwerk, obwohl unvollendet." Und weiter: "Ich bitte Sie, Nachsicht für diesen Mann zu haben."

Keanu und Carl lernten sich beim gemeinsamen Film "47 Ronin" kennen, einem Samurai-Actionfilm aus dem Jahr 2013, bei dem Carl Regie führte und Keanu die Hauptrolle spielte. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich offensichtlich eine enge Freundschaft: Der Schauspieler war laut People sogar auf der Hochzeit des Regisseurs in Uruguay im Jahr 2014 dabei. Keanu war zudem selbst als Produzent an "White Horse" beteiligt und investierte eigenen Angaben zufolge auch finanziell in das Projekt. In seinem Brief an den Richter betonte er ausdrücklich, dass seine Worte keine Entschuldigung für Carls Taten darstellen sollten: "Ich beabsichtige nicht, dies als Entschuldigung oder Verharmlosung dessen zu teilen, was er nachweislich getan hat, sondern biete dies allein als möglichen Einblick in das Warum an."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Keanu Reeves und Carl Erik Rinsch

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Toronto International Film Festival im September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Regisseur Carl Erik Rinsch am Set von "47 Ronin", Januar 2013