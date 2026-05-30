"Übermenschlich": Pete Davidson begeistert von Ex Kim K.

Fast vier Jahre nach ihrer Trennung hat Pete Davidson (32) in seiner eigenen Show in höchsten Tönen über seine Ex-Freundin Kim Kardashian (45) gesprochen. In einer aktuellen Folge von "The Pete Davidson Show" begrüßte der Comedian Nikki Glaser (41) als Gast – und nutzte die Gelegenheit, offen über die Reality-TV-Unternehmerin zu schwärmen. "Sie ist übermenschlich", sagte Pete über Kim. Er erklärte, von ihr gelernt zu haben, dass man trotz allem, was in der Presse steht, einfach weitermachen und sich auf sich selbst besinnen kann. Besonders beeindruckt zeigte er sich davon, wie wenig Kim die öffentliche Kritik an ihr zu tangieren scheint: "Sie gibt einfach keinen F*ck drauf. Das ist unglaublich."

Doch nicht nur ihre stoische Art fasziniert Pete. Auch Kims Aufstieg als Schauspielerin hat ihn offensichtlich überrascht – und zwar im positiven Sinne. "Ist es nicht verrückt, dass Kim gut schauspielert?", fragte er seinen Gast. Er erinnerte sich daran, wie Kim ihm während ihrer Beziehung ankündigte, Schauspielerin werden zu wollen, und er sie einfach dabei bestärkte – ohne zu ahnen, wie ernst es ihr damit war. Inzwischen ist Kim in mehreren Projekten zu sehen, darunter die kommende Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" unter der Regie von Eva Longoria (51), in der auch Nikki mitspielt. Die Gastgeberin der Golden Globes schloss sich Petes Lob an: Sie sei beeindruckt, wie Kim in einem Umfeld, in dem viele auf ihr Scheitern warten, einfach liefert. "Sie hat meine Erwartungen übertroffen. Ich mochte sie schon vorher, aber sie war einfach noch besser", so Nikki gegenüber Pete in der Show.

Pete und Kim hatten von Oktober 2021 bis August 2022 eine Beziehung – kurz nach Kims Scheidung von Kanye West (48). Trotz des öffentlichen Dramas rund um ihre Trennung soll das Verhältnis zwischen den beiden stets respektvoll geblieben sein. Eine Quelle hatte damals gegenüber Page Six erklärt: "Kim und Pete haben beschlossen, einfach befreundet zu bleiben. Sie haben viel Liebe und Respekt füreinander." Inzwischen ist Kim mit Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (41) liiert. Pete wurde im Dezember Vater einer Tochter namens Scottie, die er mit Elsie Hewitt (30) bekam – die beiden haben sich jedoch Anfang des Monats getrennt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pete Davidson und Kim Kardashian

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Getty Images Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in Paris am 21. Oktober 2025

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Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

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