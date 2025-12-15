"McLeods Töchter"-Star Rachael Carpani (45) verstorben

Die australische Schauspielerin Rachael Carpani ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Wie ihre Schwester Georgia auf Instagram mitteilte, verstarb Rachael bereits am 7. Dezember nach einem langen Kampf gegen eine chronische Krankheit "unerwartet, aber friedlich". Die Familie bat in der Mitteilung um Privatsphäre und kündigte an, dass die Beisetzung am 19. Dezember im engsten Kreis stattfinden werde. "Mit großer Traurigkeit geben Tony und Gael Carpani den Tod ihrer geliebten Tochter bekannt", hieß es in dem emotionalen Statement.

Rachael war vor allem durch ihre Rolle der Jodi Fountain in der australischen Erfolgsserie "McLeod’s Daughters" bekannt, die sie von 2001 bis 2009 spielte. Ihre Figur, die zunächst als Farmhelferin vorgestellt wurde, entwickelte sich zu einem zentralen Bestandteil der Handlung, als enthüllt wurde, dass sie die uneheliche Tochter von Jack McLeod, dem Gründer von Drovers Run, ist. Neben ihrer Arbeit in Australien war die Schauspielerin auch in den USA aktiv und hatte Rollen in Serien wie "N.C.I.S: Los Angeles" und Filmen wie "Triangle". Noch im Jahr 2024 war sie in der Serie "Home and Away" als Geschäftsfrau Claudia Salini zu sehen gewesen.

Nach der Todesnachricht meldeten sich Weggefährten und Fans. "McLeods Töchter"-Star Bridie Carter verabschiedete sich mit berührenden Worten und schrieb auf Social Media: "Wir sind bessere Menschen, weil wir die Zeit mit dir teilen durften. Möge dein gesegneter Geist, so voller Leben, Lachen, Freude, Großzügigkeit, einzigartigem Talent, Energie, Intelligenz, Stärke, Mut und großem Humor sowie sanfter Bescheidenheit, in Frieden ruhen." Auch die Schwester blickte zuletzt liebevoll auf gemeinsame Momente. Zum Geburtstag im August schrieb Georgia auf Instagram: "Ob sie ausgeht oder zu Hause arbeitet, sie ist die schönste Frau, die ich kenne. [...] Du bringst so viel Licht und Freude, und wir lieben dich sehr!" Unter Familienfotos hinterließen Fans Trostbotschaften wie "Ich bin unendlich traurig über den Verlust deiner Schwester" und "Ich habe Rachael in 'McLeods Töchter' geliebt", die zeigen, wie nah viele Zuschauer der Schauspielerin standen.

Rachael Carpani, Schauspielerin

Rachael Carpani, Oktober 2006

Rachael Carpani in "Against the Wall"

