Mehr ist mehr: Selena Gomez und Benny zeigen Weihnachtsdeko

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) bringen ihre Fans mit ihrer extravaganten Weihnachtsdekoration zum Staunen. Der renommierte Musikproduzent und die Sängerin, die seit September verheiratet sind, feiern ihre erste gemeinsame Weihnachtszeit als Ehepaar und scheuen dabei nicht den Einsatz von Kreativität und Farbe. In einem TikTok-Video, das Benny kürzlich veröffentlichte, sieht man die beiden vor ihrem imposanten Weihnachtsbaum, der mit leuchtenden Lichtern und skurrilen Ornamenten wie einem Bagel, einer Milchtüte und Essiggurken geschmückt ist. Unter der Tanne dreht eine Spielzeugeisenbahn ihre Runden, während Selena voller Begeisterung ihre Hände über den funkelnden Baumrock legt und scherzhaft sagt: "Es passt zu meinen Nägeln!"

Doch das ist noch lange nicht alles, was das Paar an Deko zu bieten hat. Benny überraschte Selena mit einem weiteren Weihnachtsbaum in ihrem Schminkzimmer, der in Lavendelfarben erstrahlt und mit glamourösen Details wie Miniaturtaschen, Haartrocknern und künstlichen Wimpern dekoriert ist. Zudem präsentierten die beiden eine Miniaturstadt, die von der TV-Serie "Schitt’s Creek" inspiriert wurde und liebevoll gestaltete Details wie eine Eislaufbahn und das berühmte Rosebud Motel zeigt. In einem Interview im November verriet Selena, dass das erste Eheleben mit Benny für sie einfach nur "wie ein Traum" sei und sie es sehr genieße, solche besonderen Momente mit ihm zu teilen.

Die beiden Künstler ließen ihren Fans bereits in der Vergangenheit an ihrer Zweisamkeit teilhaben. Besonders in der Adventszeit erweisen sich Benny und die Schauspielerin als unzertrennliches Team, das die Feiertage mit viel Freude und Persönlichkeit gestaltet. Selena, die bekannt dafür ist, private Einblicke immer wieder in charmante Anekdoten zu verwandeln, zeigt sich auf ihren Social-Media-Kanälen sichtlich verliebt und glücklich. Die beiden scheinen nicht nur beruflich kreativ zu glänzen, sondern auch privat durch ihren außergewöhnlichen Stil und ihre liebevolle Harmonie zu begeistern.

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Dezember 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025