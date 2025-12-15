"Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans kritisieren Julia

Bei der Show Hochzeit auf den ersten Blick sorgt das Paar Julia und Julian für Gesprächsstoff. Julia bemängelte bereits kurz nach dem Jawort das Aussehen ihres Bräutigams und ließ durchblicken, dass er optisch nicht ihren Vorstellungen entspreche. Nun, Wochen später, bekam Julian die Aufnahmen dieser Szenen erstmals zu sehen, was nicht nur für Spannung bei ihm, sondern auch für hitzige Diskussionen unter den Zuschauern sorgte. Unter einem Post auf dem Instagram-Account der Show unterstützte ein Fan den leidenschaftlichen Motorradfahrer: "Du zeigst dich im TV von deiner besten Seite und ich bin mir sicher, du bekommst jetzt körbeweise Fanpost von Frauen! Bleib, wie du bist!" Eine andere Userin schrieb: "Julias Art ist dermaßen respektlos und von oben herab."

Einige Fans äußern zudem Unverständnis darüber, warum Julia überhaupt an der Show teilgenommen hat, wenn Äußerlichkeiten für sie eine so große Rolle spielen. Die Fans verfolgen nun gespannt den weiteren Verlauf der Sendung. Viele Zuschauer vermuten, dass die beiden das Experiment nicht als Paar abschließen werden. "Ich hoffe, dass Julian die Kraft bekommt, das Experiment zu beenden und ich wünsche ihm für danach eine leichte, sehr liebevolle und vor allem auch lustige Beziehung", kommentierte eine Beobachterin auf Social Media.

Nachdem die beiden TV-Neulinge am Altar aufeinandergetroffen waren, äußerte Julia tatsächlich harte Kritik an ihrem Partner. "Ich finde ihn nicht männlich!", berichtete sie im Gespräch mit ihrer Schwester. Bei ihrem Kennenlernen sei sie optisch "einfach nur enttäuscht" gewesen. Ein weiteres Problem sei die Hibbeligkeit des 30-Jährigen, da Julia nach ihrem "Fels in der Brandung" suche. Die beruhigenden Worte ihrer Schwester und der Psychologin Dr. Sandra Köhldorfer (44) konnten die Blondine zwar überzeugen, dem Experiment eine Chance zu geben, doch ob die Beziehung eine Zukunft hat, wird sich zeigen.

Joyn / Markus Hertrich Julia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Joyn / Markus Hertrich Julian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn Julian und Julia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

