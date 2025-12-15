NBA-Legende Shaquille O'Neal plant Lippenverkleinerung

Shaquille O'Neal (53) sorgt mit einem ungewöhnlichen Thema für Schlagzeilen. Anstatt über Sport zu philosophieren, gab er im Gespräch mit ET einen Einblick in seine geplante Beauty-OP. Der Basketballstar kündigte an: "Als Nächstes lasse ich mir die Lippen verkleinern, weil sie so voll sind. Ich möchte sie einfach kleiner haben." Sein Aussehen ist ihm sehr wichtig. Seit geraumer Zeit nutzt er deshalb auch "Blood-spinning" als Mittel gegen das Altern. Bei dieser Methode wird Eigenblut zentrifugiert, wodurch eigentlich Verletzungen schneller verheilen sollen. Manche Patienten erhoffen sich dadurch auch eine optische Verjüngung, doch diese Effekte sind noch nicht ausreichend belegt.

Shaquille hat bereits mehrere medizinische Eingriffe hinter sich, die ihn in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen brachten. Im März 2023 unterzog er sich einer Hüftoperation, bei der ein Titanimplantat eingesetzt wurde, um chronische Schmerzen zu lindern, die durch seine Jahre als Spieler ausgelöst worden waren. Nach dem Eingriff teilte er scherzhaft auf Instagram mit, er hätte ein "Brazilian Butt Lift" durchführen lassen, und postete dazu ein bearbeitetes Video.

Shaqs aktive Karriere als Sportler ist bereits seit 2011 beendet. Doch der dreifache NBA-Champion ist weiterhin als Experte, Showgast oder Werbegesicht im TV zu sehen. Im August machte er außerdem mit einer brisanten Neuigkeit auf sich aufmerksam. Charlie Mack, der ehemalige Bodyguard von Will Smith (57), forderte ihn zu einem Kampf heraus. Auf Social Media zögerte der Ex-Sportler nicht lange und antwortete: "Hey Celebrity-Boxing und Charlie Mack, ich akzeptiere. Ihr nennt mir die Zeit und den Ort – ich werde da sein." Bislang hat das Duell allerdings noch nicht stattgefunden.

Getty Images Shaquille O'Neal im Mai 2024 in New York.

Getty Images Shaquille O'Neal, Dezember 2025

Getty Images Shaquille O'Neal, ehemaliger Basketballprofi