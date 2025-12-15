Billy Crystal wurde nach Rob Reiners Tod weinend gesichtet

Hollywood trauert um den plötzlichen und tragischen Verlust von Rob Reiner (†78) und seiner Ehefrau Michele Singer Reiner. Der Regisseur und seine Partnerin wurden am Sonntag tot in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden. Wie ein Nachbar gegenüber "ABC 7 Los Angeles" berichtete, wurde Billy Crystal (77), einer der besten Freunde des Filmemachers, weinend gesehen, als er kurz nach Bekanntwerden der Nachricht sein Anwesen verließ. Neben dem Schauspieler war offenbar auch Larry David an diesem Tag vor Ort, ebenfalls sichtlich erschüttert. Die Polizei hat eine Morduntersuchung eingeleitet, da beide Opfer Stichverletzungen aufwiesen. Der Sohn des Paares, Nick Reiner (32), steht unter Verdacht und wird von den Ermittlern einbezogen.

Der Tod von Rob hat in der Filmwelt großes Entsetzen ausgelöst. Freunde, Kollegen sowie prominente Persönlichkeiten erinnerten an seine außergewöhnliche Karriere und prägenden Werke. Billy und Rob verband eine außergewöhnliche Freundschaft, die bereits 1975 begann. Gemeinsam schufen sie den Kultfilm "Harry und Sally", der durch humorvolle und nachdenkliche Szenen Filmgeschichte schrieb. Zahlreiche Stimmen aus der Branche, darunter auch John Cusack (59) und Ben Stiller (60), würdigten Reiners Schaffen. Ben nannte ihn einen großzügigen und humorvollen Menschen, der mit Filmen wie "Stand by Me" und "Eine Frage der Ehre" Generationen inspirierte. Auch Barack Obama (64) drückte seine Trauer aus und würdigte Reiners Fähigkeit, durch Geschichten seinen Glauben an das Gute weiterzuvermitteln.

Rob Reiner wurde nicht nur als Regisseur verehrt, sondern auch als liebevoller Familienmensch geschätzt. In "Harry und Sally" brachte die Restaurantszene, in der die Mutter des Regisseurs, Estelle Reiner, eine kurze, aber unvergessliche Rolle spielte, viele Zuschauer zum Lachen. Zu Hause war Rob jedoch ein fürsorglicher Vater seiner drei Kinder und Adoptivtochter Tracy Reiner. Umso schockierender ist es, dass ausgerechnet die gemeinsame Tochter Romy Reiner (27) seine und Micheles Leichen gefunden haben soll.

Getty Images Rob Reiner und Billy Crystal, September 2025

Getty Images Rob Reiner und Billy Crystal, April 2019

