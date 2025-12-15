Rob Reiner soll vor Tod "glücklich und gesund" gewesen sein

Monty-Python-Legende Eric Idle (82) hat die letzte Unterhaltung mit Rob Reiner (†78) wenige Stunden vor dessen tragischem Tod offenbart. Laut Eric sprach der Regisseur, der als eine Ikone Hollywoods galt, über eine Stunde lang am Telefon mit ihm. "Er wirkte glücklich und gesund", teilte der Schauspieler gegenüber The Sun mit und fügte hinzu, dass Rob auch zuversichtlich über seine Pläne für die Zukunft gesprochen habe. Rob wurde gemeinsam mit seiner Frau Michele am Sonntag in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden.

Eric, der Rob vor mehr als fünf Jahrzehnten kennenlernte, schrieb auf X, er habe den Filmemacher erst "gestern Abend" gesprochen. "Rob Reiner war ein liebenswerter Mann. Ich sprach gestern Nacht über eine Stunde mit ihm. Ich habe seine Gesellschaft immer genossen", zitierte The Sun ihn. Im Gespräch sei es um die Dreharbeiten bei Stonehenge und "seine Gedanken für die Zukunft" gegangen. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiterhin auf Hochtouren. Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf ein Gewaltverbrechen hin, wobei Robs Sohn Nick (32), der in der Vergangenheit wegen seiner Drogenprobleme öffentlich bekannt wurde, als Person von Interesse gilt. Es gibt jedoch keine Hinweise auf einen Einbruch in das Anwesen des Paares, und bisher wurde niemand festgenommen.

Rob war als Filmemacher und Schauspieler sowohl im Hollywood-Kino als auch in der politischen Szene herausragend aktiv. Sein Durchbruch vor der Kamera gelang ihm in der Sitcom "All in the Family", bevor er mit Filmen wie "Harry und Sally" und "Die Braut des Prinzen" Berühmtheit als Regisseur erlangte. Gemeinsam mit Michele, die seit 1989 an seiner Seite war, führte er ein öffentlich engagiertes Leben, das auch Projekte zugunsten von sozialen und politischen Themen umfasste. Ihre Tochter Romy (27) und die beiden gemeinsamen Söhne haben in der Vergangenheit oft über ihre enge Bindung zur Familie gesprochen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Eric Idle, Rob Reiner

Imago Rob Reiner mit Ehefrau Michele und ihren Kindern Romy und Nick bei der Premiere von "Flipped" in Hollywood, 2010

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York